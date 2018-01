"El gobierno fue muy claro en su compromiso de eliminar el Crédito con Aval del Estado y reemplazarlo por un nuevo sistema sin la participación de la banca (...) Hoy, reafirmamos la palabra empeñada de poner fin al CAE y manifestamos nuestra plena disposición a incorporar en esta Ley de Educación Superior una fórmula que materialice y garantice este compromiso".

Estas declaraciones las formuló la ministra de Educación, Adriana Delpiano, el 17 de abril de 2017, cuando presentó una indicación sustitutiva al citado proyecto que se votó en la Cámara y que recogía precisamente la eliminación del CAE y una fórmula para reemplazarlo.

Se trata, sin embargo, de una postura diametralmente opuesta a la que tiene ahora la secretaria de Estado, quien en las últimas horas anunció no solo que era imposible modificar el sistema de aquí al 11 de marzo, cuando termina el actual gobierno, sino se trata de un tema que no forma parte de los compromisos de Michelle Bachelet.

"Este es un tema que lleva Hacienda y yo creo que si incorporáramos hoy día el CAE, no tenemos ninguna posibilidad de verlo. Además, seamos realistas, el CAE no era parte de los compromisos que tomó la Presidenta, fue posterior y en lo posterior se fue complejizando con las campañas presidenciales", señaló la titular del Mineduc.

Agregó que "no basta con que me cambien el CAE, sino qué va a pasar con los que deben el CAE, o sea, si va a haber condonación o no, etc, y de esa parte, este gobierno no se va a hacer cargo de ninguna manera".

"No hay voluntad para acabar con el CAE"

Al respecto, el vocero del Movimiento Nacional de Deudores Educacionales, Juan Pablo Rojas, sostuvo que no existe voluntad política para acabar con el Crédito con Aval del Estado. Esperábamos de corazón que se terminara el CAE".

"El objetivo era que se sacara a los bancos de la educación, que se buscara un método intermedio para crear un nuevo sistema sin los bancos, con una tasa de interés del 1%, en camino hacia la gratuidad universal", agregó.

"Nos damos cuenta que en Chile no existe la voluntad política, ni de la Nueva Mayoría ni de la derecha, para terminar con los problemas que ellos han creado", concluyó.