Tras la renuncia de varios adherentes del grupo Progresismo con progreso -entre ellos, la ex ministra Mariana Aylwin-, varios personeros DC, que actualmente ocupan cargos en el Gobierno, manifestaron su descontento.

Para el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, "la decisión de irse sin dar la pelea es renunciar a la política interna. Habría preferido que no se fueran y que hubiesen disputado sus ideas internamente".

Para el secretario de Estado, "irse tiene un sabor a derrota antes de iniciarse el partido, si lo hablamos en términos deportivos. Veo una crítica a la DC que muchos podemos compartir, pero eso hay que trabajarlo internamente", comentó Grossi a "El Mercurio".

Por su parte, la ministra Alejandra Krauss dijo sentirse "afectada y con mucha pena", por la salida de amigos que integran el grupo. Y agregó que, "con quienes compartimos los ideales del humanismo cristiano y de nuestros fundadores, siempre vamos a seguir siendo camaradas".

Más crítico fue el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena: "La situación era insostenible. Hace mucho tiempo que ellos tenían un partido interior en la DC, completamente de derecha y que operaba al margen de la institucionalidad, y a través de los medios. Creo que nos estaba haciendo mucho daño".

Mesa DC: "Hay un declive permanente en la cantidad de militantes"

Los miembros de la mesa directiva de la DC se reunieron ayer para abordar el difícil momomento que vive el partido. Por lo mismo, emitieron una declaración pública.

"Los partidos políticos son organizaciones voluntarias en los cuales se participa de manera libre, por tanto, solo nos cabe lamentar cuando un camarada abandona la organización que en conjunto hemos ayudado a construir", comienza diciendo la declaración. El comunicado agrega además que "esperamos que el tiempo nos permita reencontrarnos en la tarea de construir un Chile más justo y solidario bajo la iluminación del humanismo cristiano".

"La situación de la Democracia Cristiana y su declive electoral no es de hoy día. Viene desde el año 97 en adelante y nosotros como partido no fuimos capaces de asumir que teníamos que enfrentar la manera en que la gente nos estaba dando el mensaje", dijo la presidenta del partido Myriam Verdugo al término de la reunión, enfatizando que "no podemos pasar 10 o 15 años sin ver que hay un declive permanente en lo electoral, que hay un declive permanente en la cantidad de militantes y no hacemos la introspección para saber por qué está pasando eso. Hoy día, nosotros queremos hacer eso".