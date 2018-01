El dirigente Facundo Jones Huala, detenido hace 6 meses en Esquel, criticó el reciente anuncio de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, de crear un equipo especial para enfrentar al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que estaría detrás de atentados en Argentina.

"Están tomando un mal camino que a Chile le ha generado más de 20 años de conflicto, cada vez más grave. De hecho, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) también ha tratado de impulsar situaciones de diálogo político coherente, y al no ser tomada en cuenta, ha generado mayor violencia. Esa política seguirá profundizando una radicalidad que no es necesaria. (...) Me parece que el gobierno argentino equivoca el camino y está tomando lo peor de la escuela chilena", sostiene.

Agrega que "el nacimiento de la RAM y parte del Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu (MAP) tiene que ver con el nivel de opresión, represión y violencia que han ejercido para con nuestra gente (...) Claramente, hay una influencia política, sobre todo de lo que es la experiencia de la CAM. Obviamente, siempre hemos sido el mismo pueblo, hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas autoridades. Desde antes de que se conformara el Estado argentino y el chileno nosotros ya estábamos acá", consigna El Mercurio.