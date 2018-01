Mariana Aylwin, una de las 31 militantes que presentó su renuncia a la Democracia Cristiana, aseguró,en entrevista con ADN, que no tiene entre sus planes ser parte del próximo gabinete de Sebastián Piñera.

"No hay ninguna posibilidad de una cosa así, yo creo que por ningún lado. Ni por parte de ellos ni por parte mía. No está en mi mente y creo que tampoco está en la mente de nadie", señaló.

La ex ministra de Educación afirmó que aún no es momento de pensar en cuál será su próxima militancia. "Es muy pronto para hablar de eso. Acabamos de renunciar, hay varias ideas de qué hacer hacia adelante, de cómo seguir aportando. No hay nada concreto", precisó.