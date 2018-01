EL diputado electo de la UDI por el distrito 10, Jorge Alessandri, considera necesaria una mayor apertura en el país hacia temas como los de la adopción homoparental, que a su juicio es una mejor alternativa que el Servico Nacional de Menores (Sename) para las niñas y niños en riesgo social.

"No tengo ningún problema con la adopción homoparental. Trabajé en el gobierno y vi que la opción ‘b’ es el Sename. Por supuesto que es mucho mejor una adopción homoparental", dijo al diario La Tercera.

Alessandri agregó que "quizás por un tema generacional, pero también por convicción, creo que le hace falta a nuestro país abrirse un poco en esos temas y empezar a darle realidad".

Y sobre el hecho concreto de que el matrimonio homoparental no forma parte del programa de Sebastián Piñera, el representante del gremialismo recordó que "también puede ser iniciativa de los parlamentarios. Vi unas declaraciones del diputado electo de Evópoli, Francisco Undurraga, que podría proponerlo, quizás otro".

Consultado acerca de si estaría dispuesto a impulsarlo, sostuvo que "no está entre las prioridades para el 2018 presentar el proyecto mismo. Pero como diputado, por supuesto voy a tener que discutirlo y perfeccionarlo en la Cámara".

Jorge Alessandri Vergara, se nostró eso sí menos entusiasmado respecto del matrimonio igualitario, que considera innecesario legislar. "No me cierro al matrimonio igualitario, pero creo que ya no es necesario, porque ya le hemos dado las facultades en lo patrimonial y yo propongo darle las facultades de adoptar".

E