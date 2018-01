Un desconocido episodio que tiene como protagonista al recién nombrado comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, reflotó en los círculos militares.

Un reportaje publicado por el sitio web de Radio Bío Bío da detalles de cómo fue el hecho de violencia, que mancha la hoja de vida del militar, que hasta entonces estaba llena de anotaciones positivas, felicitaciones y constataciones de diversos cursos en que ha participado durante sus más de 37 años en el Ejército.

Martínez Menanteau había sido ascendido a coronel y designado como comandante del Regimiento Pudeto, en Punta Arenas. Entonces fue que se encontró con el soldado conscripto Michael Rodríguez Mella, quien cumplía un castigo de 30 días de arresto por escaparse del cuartel y protagonizar una serie de otras conductas irregulares.

Por esos día, el sucesor del general Humberto Oviedo visitó al subordinado y sin mayor provocación lo golpeó de forma reiterada.

Si bien varios militares estaban al tanto de las agresiones y de las críticas que surgieron contra Martínez, el hecho no se investigó. Tampoco hubo sanción.

Cabe consignar que la conducta está prohibida por el artículo 331 del Código de Justicia Militar, para la cual se establecen distintos grados de presidio como castigo.

De acuerdo a la versión entregada por la emisora, el Ejército decidió ocultar el episodio. “El entonces coronel Ricardo Martínez no agredió en ninguna oportunidad a este soldado ni a ningún otro. Además, el soldado conscripto aludido fue licenciado de la institución, sin valer militar, por las múltiples y graves sanciones que le fueran impuestas en atención a la mala conducta que presentó durante el servicio militar”, aseguró la institución castrense.

Por su parte, el conscripto entregó su versión: “Tuve problemas con él. Me trató mal, me pegó. Cuando estaba con días de arresto en la guardia, me levantó a puntetes y patadas. Me pegó combos y desafió a pelear, porque le respondí. Obvio, si me estaba pegando. Me traté de defender, pero no pude hacer mucho. Él es comando, imponía miedo. Esa fue la única vez que tuve contacto con él”.

"Yo no lo conocía (a Martínez Menanteau) pues recién había llegado (después del incidente) prácticamente me echó del regimiento”, agregó.