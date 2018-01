La Sala de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles por 80 votos a favor, 26 en contra y ocho abstenciones, la designación del actual presidente del Senado, Andrés Zaldívar, como integrante del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias del Congreso Nacional, una vez que deje su escaño en la Cámara alta a partir del 11 de marzo.

Durante la sesión también fueron visados los nombres del ex consejero del Banco Central, Enrique Marshall; el ex decano Arturo Irarrázabal; el actual ministro y ex senador José Antonio Gómez; y el ex diputado Alfonso Vargas.

Zaldívar requería un mínimo de 71 votos para acceder esta función, número que consiguió con holgura, gracias a los esfuerzos desplegados durante la jornada por la Democracia Cristiana.

Los nombres para el Consejo de Asignaciones pasaron ayer martes la prueba en el Senado, con 26 votos a favor y uno en contra del senador Alejandro Navarro.

La designación de Zaldívar provocó diversas repercusiones entre sus compañeros parlamentarios. Uno de los primeros en criticar fue el independiente ex RN Gaspar Rivas, quien, en su habitual tono, lanzó un: "¡Zaldívar, ándate para la casa, Chile ya no quiere más dinosaurios!".

Otro que reclamó, pero en un tono más calmado, fue el diputado Gabriel Boric, quien el día de ayer ya había twitteado que iba a votar en contra, y hoy, tras la votación, dijo que "ya basta de perpetuar el poder"