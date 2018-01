La Presidenta Michelle Bachelet comentó está mañana cuál será su agenda tras dejar La Moneda el próximo 11 de marzo dejando en claro dos cosas: se quedará en Chile y no postulará a un tercer mandato.

"Yo nunca dije que me iba a ir de Chile y que cada una de las iniciativas en las que he sido invitada a participar no son cargos", precisó la mandataria en entrevista con Radio Oasis. En ese sentido, dijo que su eventual participación en la OMS "son dos reuniones al año".

Asimismo, puntualizó: "Yo me voy a quedar en Chile. Yo amo mi país, estuve mucho rato fuera, y de verdad yo creo que no voy a estar todos los días en los diarios ni en los medios, pero si es necesario expresarse, lo voy a hacer".

Consultado por la derrota electoral sufrida por la Nueva Mayoría, Bachelet señaló que los partidos entraron "en un proceso de reflexión, yo espero que muy profundo para fijarse qué pasó, qué cosas se hicieron bien y en qué se falló, y de qué manera se organizan las fuerzas. El tema es mirar y preguntarse si la coalición sigue teniendo sentido, yo pienso que sí, más allá de cómo se conforme finalmente, con todo, el país no es un país que se haya dado vuelta a la derecha. Esto es un país de centroizquierda en el sentido que las transformaciones que querían van en esa dirección".

Respecto a la posibilidad de que postule a un tercer mandato, la jefa de Estado respondió: "Lo descarto completamente (…) Las fuerzas políticas tendrán que preocuparse en quiénes son las personas de recambio".

Por último, afirmó que “la autocrítica (de su mandato) la voy a hacer después que termine el gobierno, porque todavía faltan un par meses, pero este afán de buscar autocríticas permanentemente, no tengo muy claro por qué la oposición está interesada hoy día que estamos terminado el gobierno”.