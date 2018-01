En su habitual columna, Jorge Navarrete se refiere al intento del Frente Amplio de elegir a Giorgio Jackson para presidir la Cámara de Diputados.

"Después de haber el FA majaderamente insistido que no bastaba el antiderechismo para ganar una elección, que la Nueva Mayoría (NM) debía salir a seducir a sus electores, y que bajo ninguna circunstancia se sentarían a negociar bajo los antiguos y trasnochados esquemas propios de una política que le da la espalda a los ciudadanos; oh sorpresa, ahora todo parece quedar en el olvido cuando se disputa una opción de poder en el Parlamento para sus filas", consigna La Tercera.

Agrega: "Hoy sí parece bastar con el antiderechismo y sin asco se suceden las varias conversaciones y negociaciones entre pequeños grupos que dicen representar a ambas coaliciones, sin que los electores y menos los ciudadanos tengan la más mínima información de lo que está ocurriendo. Y no pareciéndome espuria ni menos pecaminosa esta dinámica, sí al menos resulta contradictorio con la imagen que ellos han pretendido proyectar".

Y luego, reconociendo que la NM es la segunda coalición más grande en el Congreso, el columnista se pregunta "¿por qué esto no se dio al revés? Es decir, ¿no hubiera sido más lógico un acuerdo en el que el FA sumaba sus votos para que un representante del actual oficialismo presidiera la Cámara? ¿Hubiera aceptado el FA, y en particular Jackson, una interpelación del tipo 'están con la oposición o con Piñera', si la situación fuera a la inversa y él tuviera que dar su voto para que otro fuera el elegido? Sospecho, más bien estoy seguro, que no. Eso se llama capitalizar las ganancias y socializar las pérdidas; o sea, pretender siempre todos los beneficios sin querer pagar ninguno de los costos".