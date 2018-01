Ayer, en las Termas de Cauquenes, se llevó a cabo la segunda jornada del consejo directivo ampliado de la UDI, donde, entre otras cosas, se zanjó un cronogramna para actualizar la declaración de principios.

Dicha tarea quedará a cargo de comisiones temáticas. Y para aprobar dichos cambios, se convocará a un consejo general.

Por otra parte, uno de los acuerdos fue dar prioridad a la búsqueda anticipada de un candidato presidencial del partido. Esto, con el objetivo de mantener a Chile Vamos al menos ocho años en el poder, consigna La Tercera.

Con respecto al debate de las fuerzas al interior del gremialismo, ganó la línea de la Presidenta de la tienda, Jacqueline Van Rysselberghe, mientras el sector de Jaime Bellolio (calificados como "la disidencia") apuntarán al cambio interno y se quedarán en el partido.

Cabe recordar que la disidencia había exigido, horas antes al consejo, a través de una carta, una autocrítica de la directiva por los resultados, los que habían tildado de “mediocres”. No obstante, , la senadora no hizo un mea culpa y pidió no ser “autoflagelantes”.