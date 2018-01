A través de un escueto comunicado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que el consejo que maneja la entidad "por decisión de la mayoría de sus integrantes" decidió nombrar como directora del organismo a Consuelo Contreras, cesando de esta manera en sus funciones al abogado Branislav Marelic que hasta hoy ocupaba el puesto desde la salida de Lorena Fries en julio de 2016.

Aunque la información despachada a la prensa consignó que el instituto sólo responderá consultas a partir del miércoles 17 de enero, Branislav Marelic explicó los detalles de su salida.

Cerca de las tres y media de la tarde, comenzó una sesión ordinaria del consejo. Era tradicional los días lunes. Sin embargo, esta vez fue diferente. "Uno de los consejeros, José Aylwin pidió cambiar la tabla ordinaria, citar a un consejo extraordinario y pedir un consejo para que se discutiera mi remoción. Todo fue injustificado e intempestivo", señala quien hasta hoy se desempeñaba como director del organismo, Branislav Marelic.

De los 11 consejeros 8 de ellos discutieron los nuevos tres puntos de la tabla extraordinaria:

pedir la renuncia, si no renunciaba la destitución y como tercer punto la elección del nuevo director. "La consejera designada por Michelle Bachelet, Deby Guerra comenzó a ser una lista de presuntas irregularidades de mi gestión, pero de verdad a mí no me queda claro de qué se me está acusado, tampoco se me dio la posibilidad de defenderme. Me parece grave en los institucional y triste en los personal", señala Marelic, quien llegó a la institución en agosto de 2016.

Es importante consignar que esta decisión se produce a pocos días de que el INDH entregue un informe sobre la situación en los centros a cargo del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y luego de que varios de estos recintos fueran visitados por una delegación de la ONU. El detalle no es al azar considerando que la nueva directora Consuelo Contreras es directora ejecutiva de la Corporación Opción, el organismo colaborador el Sename más grande a nivel nacional.