"Destituyeron al director porque estaba haciendo bien su trabajo", acusó el diputado René Saffirio, agregando que "se nombra a la señora Contreras miembro del consejo del INH, pero además es directora ejecutiva de fundación Opción que atiende a más de 25 mil niños del Sename, institución que estaba siendo cuestionada por el director Branislav Marelic, que recibe la mayor cantidad de recursos del Sename".

Puntualizó que "he tratado de entender la lógica del consejo del INDH y no logro hacerlo, salvo la frase que me dijo el destituido director que me dijo que no sabía las presiones que había recibido por este tema".

"No tengo la certeza de que si el informe que se votó corresponde al creado por el director Marelic, no encuentro otra razón para su destitución", sentenció.