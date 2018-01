El Fiscal Nacional reaccionó esta mañana a las renuncias de dos fiscales que participaron en las investigación del caso SQMy Penta, Pablo Norambuena y Carlos Gajardo. Ambos cobraron notoriedad luego de que el tribunal aceptara la prisión preventiva para los dueños del holding Penta, involucrado en financiamiento irregular de campañas.

Los fiscales justificaron su decisión en base al desacuerdo por una serie de determinaciones tomadas en estos casos y en la causa Corpesca. Pero consideraron que su permanencia se hacía "insostenible" luego de que el Ministerio Público ofreciera la suspensión del proceso contra el senador Iván Moreira a cambio de que devolviera los $35 millones conseguidos de manera irregular.

Para Abbott la decisión de Gajardo y Norambuena es perfectamente legítima y minimizó sus salidas.

"Ellos manifiestan no encontrarse cómodos dentro de la institución, con las resoluciones que están tomando las autoridades que tienen a su cargo de ejercer la acción penal, en consecuencia, si no se encuentran cómodos dentro de la institución jerarquizada, donde las decisiones se toman por las jefaturas a quienes la ley le atribuye la facultad de tomar decisiones procesales, me parece muy legítimo que ellos presenten su renuncia. El Ministerio Público es más que dos fiscales, por muy importantes que sean. Creemos que no debería afectar el funcionamiento de la institución", dijo durante la Cuenta Pública en la Región de Aysén.

El Fiscal Nacional, explicó la decisión es ajustada a una estrategia legal realista.

"Lo que ha hecho ha sido simplemente tomar un juicio de realidad frente a lo que puede significar en el futuro el resultado de esa causa. En la Corte Suprema, el desafuero fue ganado por el Ministerio Público con una votación muy estrecha de 9 votos contra 8. El abogado Tomás Moschiatti señalaba que la victoria del Ministerio Público habia sido pírrica. Y tiene razón. Porque el estándar del desafuero es bastante básico y se ganó con una mayoria minima y dentro de los que votaron en contra hay tres ministros de la excelentisima Corte Suprema que forman parte de la sala penal", explicó.

Abbott defendió la decisión del fiscal Manuel Guerra. "En consecuencia, partiendo de un juicio de realidad, el fiscal en uso de sus atribuciones que le son exclusivas,resolvió llegar junto con la defensa del senador Moreira a una suspensión condicional porque era la más adecuada, de acuerdo a esa realidad. Probablemente de haber seguido adelante hubieramos llegado a una absolución o a una pena mínima como lo ha explicado el propio fiscal",dijo.