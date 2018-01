En entrevista con La Tercera, el vicepresidente de RN, Carlos Larraín, recalcó lo que, a su juicio, debería ser un importante rol de RN en el gobierno de Piñera.

"Es muy relevante el rol de RN, lo fue en la campaña, ayudó y mucho. RN hizo un esfuerzo grande y eso debe ser recompensado en el futuro gobierno. Hizo un esfuerzo por elegir un buen número de parlamentarios, lo cual es básico para el éxito del gobierno y eso tiene que ser tomado en cuenta", dijo.

Agregó que "espero que no sean todas personas que acaten a la primera, tiene que haber discusión porque el proceso político es muy complicado, tiene infinitas facetas. Recuerdo muy claramente el episodio del alza de tarifas en Magallanes, cuando casi me da un infarto. Pero no conseguí nada, porque ahí estaban los guardianes del templo del modelo hipermercadista completamente neutro. Y no se podía hacer nada".

Con respecto a la principal tarea que deberá enfrentar el gobierno de Sebastián Piñera, dijo que "se da en el plano cultural y social. Chile tiene graves problemas, cómo decirte, que van mucho más allá de las estadísticas. Retroceso poblacional, baja en la tasa de nupcialidad, 75% de divorcios, 73% de los niños son extramatrimoniales, tenemos el mismo número de presos cumpliendo condena que Francia. De repente nos conformamos con que se meta más gente a la cárcel".

Añadió que "en los últimos cuatro años se ha duplicado el consumo de drogas. La letanía es larga y, claro, hay que reconocer las limitaciones que tiene la política para influir en la vida cultural y social. Existen esas limitaciones pero no nos eximen de procurar revertir esta tendencia disolvente a la cual el Papa también aludió. Porque todo esto se cubre, además, con un escepticismo universal".