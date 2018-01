El Presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Fernando Monsalve, se refirió al rol de Leonidas Vial al interior del club, a qué tan factible será, durante la administración de Sebastián Piñera, la recuperación de los clubes por parte de los ciudadanos de pie, y la posible compra de acciones de Aníbal Mosa.

"Comprar esas acciones significaría tener derecho a tres directores, por lo tanto tendríamos cinco directores de nueve. Así tendríamos el control", dijo.

-Una de las grandes interrogantes es lo que va a pasar en el gobierno de Piñera con los conflictos de interés en el mundo deportivo…

-Yo diría que no va a existir un conflicto interno entre los gobernantes de los próximos cuatro años y tampoco en cómo gobiernan los clubes. Justamente, porque lo que buscaron hace más de diez años, que es privatizar una de las pocas cosas que quedaban, que eran los clubes sociales y deportivos, lo buscaron y lo realizaron y convencieron a través de un manejo comunicacional y político… Y lo que buscaban era apropiarse de estos clubes, para ciertas personas. No obstante, no coincidimos en el análisis político, que era solo para profesionalizar, sino que pensamos que era para apropiarse de clubes, y estas personas son veinte… treinta, no son el pueblo chileno.

-¿Quiénes son estas personas?

-Esta ley sin duda estuvo con nombre y apellido. Eran los Yuraszeck, los Heller, los Ruiz Tagle, Piñera, Leonidas Vial.

-¿Cuál es la posición de Leonidas Vial en Colo Colo, en términos de poder?

-Él y aquellos que crearon este sistema no pensaron nunca que se les podía salir de las manos; siempre tuvieron al lado a Cristián Varela, y lo que pasó es que dejaron una ventana abierta y esa ventana fue abierta de par en par por el pueblo colocolino. Hoy, su posición política y de poder, es minoritaria, cosa que nunca esperó, ni él ni sus asociados. Hoy él tiene que enfrentarse a un club gigante, con una construcción basal con todos sus socios, con mas de 40 mil personas compartiendo y construyendo en el club, con mas de 6 mil socios al día.

-Hay un argumento que plantea que las sociedades anónimas son mas eficientes que el modelo de corporación… A excepción de Colo Colo, ¿hay otro ejemplo de una corporación exitosa?

-Sin duda fue un desastre el manejo pasado, pero los números no sustentan esta eventual eficiencia de las sociedades anónimas deportivas, como en Colo Colo y la U de Chile. De los once años que lleva la concesión de Blanco y Negro, solo un año tuvieron utilidades, por lo tanto la gestión económica ha sido un desastre objetivo… Las otras corporaciones, las puertas se les quedaron muy cerradas en los contratos de concesiones, o cuando llegaron estos modelos de sociedades anónimas… pero de a poco la sociedad ha ido tomando conciencia, y hoy creo que hay una lucha que es irreversible, que es la recuperación del pueblo de sus clubes, como en Antofagasta, en Concepción, etc.

-La recuperación del pueblo de sus clubes, ¿qué tan factible es con Piñera?

-Sin duda Piñera, desde su propio programa de gobierno en materia deportiva, manifestó derechamente que el tema de las sociedades anónimas no iba a ser revisado ni fiscalizado, y me parece sensato porque ellos tienen una visión de país muy distinta a los clubes sociales y deportivos, y me parece bien, es su modelo, y es así que en esa visión de país distinta, no caben las corporaciones ni las organizaciones sociales de base, con el pueblo participando. No obstante, hoy se ha levantado con mucha fuerza la modificación de este modelo institucionalizado de unos pocos privados manejando clubes de fútbol y el deporte en general.

-¿En que línea va el proyecto de ley que haces referencia?

-Busca una fiscalización real de las sociedades anónimas, busca la inhabilidad de personas que tengan intereses en distintos clubes, y en tercer lugar busca armonizar el modelo con una participación real, con la gente, es decir, parecido al estilo alemán, donde el 51% de las acciones pasan a manos de la gente. En último término, permite a las corporaciones y fundaciones administrar el fútbol profesional. Hoy, esta ley obliga a que el futbol profesional sea administrado por una sociedad anónima deportiva o por un fondo deportivo. La idea es que las corporaciones y fundaciones vuelvan a administrar el fútbol.

¿-León Vial, hace unos meses atrás, cuestionó la posible venta de acciones de Mosa al Club Social y Deportivo.

-Primero, aclarar que no se llama León Vial, es algo que demuestra su interés por agrandar su figura. Él se llama Leonidas… y él no ha podido tolerar que incluso en su propio juego, aquellos que no somos partes de esta aristocracia empresarial, y que no nos interesa serlo, le hemos ganado. Dentro de su propia lógica de compra-venta, hemos sido capaces de aglutinar fuerzas y estamos a un paso de darle la posibilidad al colocolino que compre el porvenir de su club. Y cómo vamos a hacerlo… esperamos firmar la promesa de compra-venta y ejecutar aquel plan que el grupo “Colo Colo patrimonio de su gente” está trabajando hace meses. Cuando se logre la firma, empieza un periodo de cinco años en el cual no tenemos duda que el pueblo colocolino se va a movilizar para su liberación final.

-Eso seria la compra de las acciones de Aníbal Mosa?

