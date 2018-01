La diputada PC Karol Cariola hizo un análisis de las causas de la derrota de la Nueva Mayoría en la última elección presidencial.

Entre los facturas que influyeron, "hubo toda una contracampaña que se hizo permanentemente hacia la Nueva Mayoría a través de algunos medios de comunicación. La derecha generó toda una visión de que las reformas estaban mal hechas, que iban a perjudicar a la ciudadanía. También lo que significó el caso Caval. Eso le generó un daño al gobierno, lo desestabilizó anímicamente y la subjetividad de la Nueva Mayoría se vino abajo. Eso dio espacio para que en la interna se abrieran camino a aquellos sectores que de manera muy determinada, y desde el principio, trataron de poner piedras en el camino y meterle pelos a la sopa", sostuvo la parlamentaria a La Tercera.

"Lo digo por aquellos sectores restauradores que nunca quisieron dar por muerta a la Concertación, que nunca quisieron entender que la Nueva Mayoría era un nuevo proyecto político y no la Concertación más el PC. Me queda la impresión de que desde lo interno hay factores que son muy importantes, por mucho tiempo se habló del fuego amigo. Y cuando la candidatura de Alejandro Guillier se muestra como la continuidad a los procesos de transformación, se liga a un gobierno que ya venía golpeado en su gestión política", agregó Cariola.

Consultada por la sensación de derrotismo que se vivió durante la campaña, la legisladora afirmó: "Hubo sectores, y que hoy día han salido del clóset, que trabajaron desde adentro para autoinfligirnos una derrota porque les parecía mucho más cómodo ser oposición que seguir con las transformaciones".

"El sector que dejó la DC, encabezado por Mariana Aylwin, que claramente no estaba cómodo con el gobierno de transformaciones de la Nueva Mayoría, que lo boicoteó desde adentro permanentemente. Y hoy día ella logra salir del clóset y expresar una posición política más honesta respecto de su verdadera visión. Eso claramente le despejó el camino a Sebastián Piñera", acotó.

Sobre las responsabilidades que le caben a Alejandro Guillier, Cariola comentó: "Es evidente que un candidato tiene una responsabilidad central en el proceso que se lleva, pero no se le puede responsabilizar ni solo al candidato, ni solo a los partidos ni solo al gobierno. Cada uno aquí tiene una autocrítica que hacer. Guillier vivió experiencias muy duras, nunca se imaginó cuánto egoísmo, cuántas contradicciones, cuántas tensiones iba a tener que enfrentar con los partidos. Yo quiero recordar el nivel de presiones en cuestiones súper pequeñas. Yo misma, a mí me sacaron en algún minuto de la primera línea del equipo de campaña a raíz de los propios egoísmos y fines electorales de algunos actores de los partidos. Para nadie era un secreto la visión que tenía Gonzalo Navarrete, por ejemplo, a propósito de su candidatura parlamentaria. Cuestión que yo lamenté y que traté de superar para seguir siendo un aporte. Pero esas pequeñeces son también autogoles que no nos permitieron poner el foco donde teníamos que ponerlo".