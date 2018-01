Hasta la oficina del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, llegaron el presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, el secretario general, Mario Desbordes, y el contralor interno de la colectividad, David Huina. ¿El objetivo? Advertir y pedir investigación en torno a eventuales amarres de cargos en el gobierno por parte de la Nueva Mayoría.

“Hemos entregado un documento en donde hacemos presente la preocupación de Renovación Nacional por la enorme cantidad de concursos para proveer cargos de los distintos niveles en el gobierno a última hora”, abrió los fuegos Desbordes.

A su juicio, aquí hay “concursos que no cumplen necesariamente todos los requisitos, y que demuestran una intencionalidad de dejar, en buen chileno, ‘apernadas’ a muchas personas a último minuto”.

En esa línea, Desbordes aseguró que “si los concursos se hubieran hecho durante el año, como es normal, con plazos razonables, no hay nada que objetar. Si el gobierno hace concursos dentro de los plazos razonables, también, pero estamos en presencia de decenas de concursos públicos en distintos servicios que se están haciendo a ‘mata caballo’ y, además, incumpliendo normas recién dictadas, cuando se ajustó hace poco la legislación respecto de este tema”.

El diputado electo agregó que “hemos entregado antecedentes generales y en un documento posterior vamos a hacer entrega de una serie de datos, varios concursos que ya hemos revisado y hemos analizado con los equipos jurídicos de Renovación Nacional”.

Así las cosas, Desbordes también aclaró que “los funcionarios públicos, los trabajadores estatales, sean del partido que sean, pueden estar tranquilos. Chile Vamos no viene a hacer una ‘razia’, nosotros no vamos a sacar gente por su color político. Las personas que sean militantes de partidos de la Nueva Mayoría y que hacen su pega todos los días con mucho esfuerzo pueden estar completamente tranquilos porque nosotros no pretendemos objetar su derecho a trabajar en un Estado que le pertenece a todos los chilenos”.

“El Estado de Chile, el aparato estatal es de toda la ciudadanía, de todos los chilenos, y no puede ser capturado por un sector y no podemos aceptar lo que nos parecen prácticas bien poco correctas y oscuras en último minuto como las que estamos denunciando”, remató el secretario general RN.