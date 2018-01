La diputada PC Camila Vallejo sostiene no tener confianza y esperanza en el gobierno de Sebastián Piñera, ni mucho menos en que se "humanice".

"Para mí, como dice la columnista Eva Golinder, más que dos dedos de frente, tiene dos billetes en la frente. Es una persona que se mueve en la lógica de qué es más rentable, qué es lo que favorece a este sistema capitalista neoliberal y el mundo de los negocios", asegura en entrevista para el portal La Nación.

Consultada por los nombres que formarían parte del nuevo gabinete ministerial de Sebastián Piñera, la parlamentaria comunista declara que "el interés sigue siendo el mismo. En la práctica será lo mismo que el primer gobierno y solo espero que no cometan la misma serie de errores de entonces, como lo que ocurrió con el Censo".

"No me cabe duda que será un gobierno de continuidad que buscará revertir reformas estructurales de Michelle Bachelet. Y anunciaron que frenarán el proyecto de ley de identidad de género, ahora rechazan la gratuidad en educación superior, a pesar que en campaña habían dicho lo contrario. Ya no están en campaña", prosigue Vallejo.

"Aquí vemos la verdadera cara de la derecha, que es lo que nunca cambió, es la misma de siempre: privatizadora, que no quiere cambios en la Constitución y mantener el modelo económico", remata.