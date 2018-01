De cara a la junta nacional de la DC que se celebrará este fin de semana, el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle aseguró que la falange debe plantear una oposición constructiva y descartó una alianza con el Frente Amplio.

"Eso es lo que hay discutir, no hay que entrar con ideas prefijas, hacer la reflexión. Todos somos responsables, todos fuimos partidarios de que el partido llevara un candidato. Siempre la Democracia Cristiana ha hecho oposición constructiva y tiene que hacerla siempre", sostuvo el ex mandatario.

En ese sentido, dijo que en "la junta nacional hay que hacer análisis y, primero, repensar lo que nosotros queremos hacer en Chile y lo que tenemos que proponer al país y, segundo, ver con quién lo vamos a hacer. Con el Frente Amplio, tal y como lo dijeron en campaña, no lo veo cómo, están copiando lo que pasó en España, un país que lleva dos años paralizado".

En declaraciones a Radio Cooperativa, el intendente metropolitano, Claudio Orrego, manifestó: "Yo no creo ni en los caminos propios ni tampoco en las alianzas pegoteadas, lo importante es que uno tenga claro algo que le va a proponer al país y después de eso busque quiénes son los mejores aliados para aquello".

"Que yo recuerde, el único partido que en bloque votó en contra de propuestas del Gobierno de la Presidenta Bachelet fue el Partido Comunista. Cuando uno ha tenido un derrota, lo que uno esperaría de dirigentes importantes es algún grado de autocrítica y yo no he visto ninguna autocrítica de parte del Partido Comunista y me parece, a lo menos, sospechoso", agregó la autoridad regional.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, indicó que "a mí no me parece coherente tener un pacto en la Cámara de Diputados con la derecha, tampoco tener un pacto en la Cámara de Diputados con el Frente Amplio. La Democracia Cristiana tiene un conjunto de valores y una historia".