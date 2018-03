Tras su nombramiento por parte de Sebastián Piñera, el nuevo general director de Carabineros, Hermes Soto, había mantenido el silencio.

Casi una semana tuvo que pasar para que el actual jefe de la institución tocara los temas que han mantenido en la polémica a la policía uniformada. Y eligió el programa "Mesa Central", de Canal 13, para disparar a cada uno de los frentes. El primer objetivo fue su antecesor, el general (r) Bruno Villalobos. Soto indicó que cree que el saliente general director sabía del fraude en la institución: "Yo creo que él (el general Villalobos) conocía la situación".

Eso sí, aseguró que "el tema del fraude fue algo que él manejó bastante bien. Puso los antecedentes a disposición de los tribunales respectivos, de la Fiscalía, entregó a todas aquellas personas que tenía que entregar al proceso judicial y los llamó a retiro".

Su tesis la argumentó basándose en que Villalobos tenía poder absoluto en Carabineros, cosa que a Soto no le parecía correcto. "No puede ser que el general de la dirección de Inteligencia tenga el control absoluto de la sección de drogas que tenemos en Arica o en Coyhaique, no lo puede controlar". Y, ante la insistencia de uno de los panelistas, Soto precisó que el ex general Villalobos fue el general director con más poder después de César Mendoza y Stange.

La mano derecha de Villalobos, el general Gonzalo Blu, tampoco se salvó de los dardos de Soto. Sobre él, aseguró que "lo lamento mucho, pero él era el responsable y tiene que responder", añadiendo después que "no me explico cómo llegaron a cometer un delito de esa naturaleza", refiriéndose a la Operación Huracán.

Sobre el futuro de la institución, Soto fue claro de que para revertir el mal momento, necesitarán ayuda. "Necesitamos con urgencia que empresas externas nos auditen y nos indiquen en lo que nos estamos equivocando", indicó, agregando que buscarán eliminar "las líneas institucionales que se privilegiaban para llegar a ser generales", pasando a ser meritocrático.