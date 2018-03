Antes de que el arquero Claudio Bravo dejara Chile para dirigirse de regreso a Inglaterra, la prensa logró conversar con él sobre su marginación de La Roja.

Sobre esto, Bravo aprovechó la instancia para aclarar que “nunca he dicho que no voy más a la Selección”, dijo.

Frente a la pregunta de si continuaría siendo el capitán de la selección chilena, el portero del Manchester City respondió que "si eso dice el técnico y los compañeros, por algo será".

Cabe recordar que el DT de La Roja, Reinaldo Rueda, la semana pasada dijo que "Bravo fue muy claro. Tenía una situación, una posición que había tomado. Desafortunadamente para mí y para la selección que no pueda estar en una lástima, lo queríamos y por eso insistimos hasta último momento. Él tomó la decisión de marginarse por un Twitter, después de eso no conversamos. No es positiva la baja de Claudio, aspirábamos a contar con él que es el capitán de la selección. Lo que queríamos es que estuviese, pero él tomó una decisión. Es un hombre maduro e inteligente y tomó una decisión, hay que respetarla no podemos hacer más. Es una decisión personal".