Esta mañana la presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe, se refirió al proyecto de ley que se encuentra en el Congreso sobre la identidad de género.

En conversación con Tele13 Radio, la líder gremialista aseguró que esta iniciativa, que fue ingresada bajo la administración de Michelle Bachelet, ha generado diferencias al interior del oficialismo.

Ante esto, Van Rysselberge sostuvo que "me parece poco prudente que el gobierno, dado que no es un proyecto de ellos, que no está en el programa, tome como bandera cosas que dividen al conglomerado".

En esa línea, agregó que "yo creo que no debiera (el gobierno) presentar indicaciones donde no hay acuerdo entre el mismo conglomerado porque no es solo la UDI en Renovación Nacional también hay parlamentarios que tampoco concuerdan en que sean incorporados los niños".

Sobre su postura en contra de este proyecto y en especial contra la indicación de incluir a menores de 14 años, aseveró que "cuando un adolescente se cambia el nombre de un masculino a mujer a los 14 años, evidentemente que también va a querer cambiar su aspecto físico, es evidente".

"¿Tú crees que a los 16, 17 años los cabros saben lo que están haciendo? Yo creo que no. Esto tiene que ser con autonomía plena", cuestionó.