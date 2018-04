Después de que Sebastián Dávalos fuera sobreseído de la arista principal del caso Caval, pero quedara con medidas cautelares tras su formalización por la presunta estafa al empresario Gonzalo Vial Concha, el fiscal a cargo de la causa, Emiliano Arias, se refirió a la situación, argumentando que "el 99,9% de ingresos de Sebastián Dávalos proviene de Caval. El resto eran 400 mil pesos, de unos estudios de tesis”, dijo a la Mesa Central de T13 Radio.

En esa misma línea, expresó que el ex director Sociocultural de La Moneda, “no está siendo imputado por el ejercicio de un cargo, sino por las actuaciones que hemos podido acreditar y hacen que no pueda no tener conocimiento de los negocios de Caval”.

Arias detalló que, la teoría que manejan, es que Caval tomó conocimiento de que el Vial Concha quería hacer inversiones en el sector minero y le ofreció un número de servicios. Pese a que la necesidad del empresario era real, la firma de Natalia Compagnon y Mauricio Valero nunca fue capaz de entregarle estos servicios.

La estrategia, en este caso, fue seguir el dinero que venía de Vial y que la empresa justificó a través de boletas falsas. “Inventar estas boletas es una conducta constitutiva de lavado, para hacer circular el dinero y darle una apariencia de realidad a la gestión de la empresa”, dijo Arias.