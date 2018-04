El fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, fue el primero en formalizar a Álex Smith, al capitán (r) de Carabineros Leonardo Osses y al perito de Labocar Manuel Riquelme, por los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público en la causa por la quema de 29 camiones en San José de la Mariquina.

Meléndez argumentó que los antecedentes supuestamente falsos que entregaron los indagados "podrían haber conducido a imputar a personas que nunca debieran ser imputadas".

El fiscal indicó que las primeras dudas sobre la aplicación "Tubicación" -supuestamente creada por Smith y que georreferenciaba teléfonos celulares a través de un router- se originaron ya que "no apareció ningún software en los computadores que eran de la unidad de inteligencia, ni en la empresa que almacena estos softwares. Debería haber estado en uno de esos equipos, y no estaba", consigna El Mercurio.

El persecutor añadió que "yo ni siquiera digo que es falso; lo que nosotros decimos es que no existe. No existe. Es más, los peritajes que nos entrega la PDI nos indican que el router no almacena ese tipo de antecedentes".

En tanto agregó que, según la información de los reportes, la actuación de los tres formalizados fue "intencional" y que entiende que se concertaron para incurrir en estas acciones.