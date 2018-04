Este miércoles, hasta el 34° Juzgado del Crimen de Santiago llegaron los denominados sobrevivientes del Caso Maristas, Gonzalo Dezerega, Isaac Givovich y Eladio Valdés para presentar una nueva querella criminal en contra de dos hermanos de la congregación por los delitos de abuso sexual y violación.

La acción judicial recae sobre Abel Pérez y Adolfo Fuentes por los delitos ya mencionados.

“No creemos que esta congregación haya sido concebida para abusar de niños, son criminales que abusaron reiteradamente de nosotros. No hemos hablado de dinero, de ningún tema, estamos buscando la verdad, ellos nos reconocieron los hechos, ahora estamos buscando justicia", manifestó Givovich tras interponer la querella.

Asimismo, aseguró que “hoy no somos los niños que no teníamos la capacidad de defendernos, hoy estamos acá porque estamos en búsqueda de justicia y no vamos a parar en eso”, aseveró.