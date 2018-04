Este martes la Universidad Andrés Bello, de Las Américas y Viña del Mar, todas pertenecientes al Grupo Laureate, fueron notificadas de una investigación en su contra, por parte del Ministerio de Educación, debido a graves infracciones a la ley de lucro.

Esta notificación tiene su origen en las conclusiones a las que arribó un grupo de investigadores del Ministerio de Educación que indagaron durante 15 meses a las universidades del Grupo Laureate por lucro. Estos informes de más de 100 páginas cada uno fuero entregados a fines de enero a la subsecretaria de entonces, Valentina Quiroga.

Según Ciper, la indagatoria concluyó la existencia de lucro en las tres universidades que controla en Chile el grupo internacional por la vía de la venta de licencias de propiedad intelectual a sus instituciones.

Al ser notificadas hoy las universidades de la investigación en curso, le corresponde al actual subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, continuar con el procedimiento.

Inhabilidad

Es por esto, que este miércoles desde la Confech se alzaron voces para pedir a la cartera que se inhabilite Figueroa de la indagatoria , ya que se desempeñó como secretario académico y director de post grado de la Universidad Andrés Bello.

Durante esta tarde, desde el Frente Amplio también se sumaron a la demanda de los estudiantes. La coalición ha hecho un llamado solicitando que Figueroa se inhabilite de investigar a Laureate por conflictos de interés.

La diputada de Izquierda Autónoma, Camila Rojas, señaló que "el subsecretario tiene que asumir su responsabilidad de ver el caso si o si por el cargo en el que está hoy día y nosotros nos vamos a encargar de fiscalizar esa situación y que ningún interés distinto, a que la educación sea entendida como un derecho, sea el que prime".

A sus palabras se sumó el diputado Gabriel Boric, quien aseguró que como Frente Amplio "vamos a respaldar las acciones que tomen los dirigentes estudiantiles respecto a este tema, porque es evidente como el negocio de la educación ha imbricado y como los personeros de gobierno también han estado involucrados en esto", dijo agregando que es "por eso que tienen las convicciones que tienen, por eso siguen defendiendo el lucro y por eso vamos a estar en las calles con los estudiantes acompañándolos en esta lucha", indicó.

A la salida de la Comisión Educación del Senado, Figueroa se refirió a la acusación en su contra donde reconoció a El Mostrador su relación con la Universidad Andrés Bello, pero aseguró que esto no lo inhabilita para cumplir su función porque no existe conflicto de interés. "El año 2008, hace prácticamente diez años, ejercí funciones estrictamente académicas en la Universidad Andrés Bello. Esa realidad no me inhabilita para ejercer el cargo que hoy sostengo”, dijo.

Tras su respuesta, Boric criticó que "independiente de lo que diga la ley, evidentemente hay un conflicto ético de intereses que es explícito en donde tenemos a un operador político que estaba en una institución que esta dedicada al lucro en la educación, como subsecretario y eso es inaceptable".

Asimismo desde la comisión de Educación del Senado, liderada por Yasna Provoste, también acordaron esta mañana solicitar la inhabilitación del subsecretario, además de enviar un oficio con el mismo fin.