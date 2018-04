El 3er Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de modificación de medidas cautelares y mantuvo la prisión preventiva para Rafael Garay Pita, imputado por reiteradas estafas.

Según consigna Emol, la Fiscalía Centro Norte lo acusó de este delito en febrero pasado y pidió ocho años de presidio efectivo.

Garay es investigado por una treintena de estafas piramidales, por las cuales el Ministerio Público y querellantes lo acusan de generar pérdidas por $1.700 millones.

Cabe recordar que Garay prometía una rentabilidad anual de un 18% e inversiones en mercados del mundo con su empresa Think & Co, las que no se cumplieron, de acuerdo sus querellantes.