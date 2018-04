Paula Walker, quien fuera una de las mujeres más poderosas de la era bacheletista, reveló detalles de su tensa relación con el ex ministro Rodrigo Peñailillo.

"Había en él una incapacidad de aceptar opiniones distintas a las que él lideraba y si, además, venían de una mujer… Le costó mucho entender que las reformas, siendo que eran lo que las personas querían, en su ejecución estaban mermando el apoyo presidencial. Había fallas técnicas, pero también podía haber fallas políticas", dijo a la revista Paula.

La ex directora de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), recordó que Peñailillo "recibía muchas críticas por la capacidad de conducción política del gobierno. Era muy tentador trasladar esa crítica hacia lo comunicacional. Mis conversaciones con él siempre fueron privadas, sin testigos, porque eran muy crudas”.

En tanto, enfatizó que el ex ministro, muchas veces, se rehusaba a escucharla y que, incluso, se transformó en un asunto personal para él. Además, aseguró que intentó resolver sus diferencias con él, pero que no fue posible. "Lamentablemente las cosas sucedieron como sucedieron. Cuando llegué al convencimiento de que no era capaz de argumentar con Rodrigo ciertos cambios necesarios, me quedé sin elementos para hacer mi trabajo. Él optó por atrincherarse en el ministerio y entonces me pareció que mi renuncia a la Secom era el paso indicado para no entorpecer la marcha del gobierno", dijo.

"Nunca más volvimos a hablar. Creo que para los dos fue un momento súper duro. Lo más sorprendente fue ver cómo se comportó el resto. Hubo mucha gente que avivó la camorra y eso nos perjudicó a los dos", finalizó.