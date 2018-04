Los comentarios del cardenal Ricardo Ezzati el viernes pasado respecto a la identidad de género generaron una serie de comentarios en su contra. "No porque yo a un gato le pongo nombre de perro, comienza a ser perro".

Este lunes desde Punta de Tralca, antes de la reunión de la Conferencia Espiscopal, el arzobispo de Santiago explicó sus controvertidas palabras, señalando que siente un "amplio respeto a toda persona, a la situación de toda persona, más allá de nuestras diferencias y nuestros condicionamientos".

Ezzati admitió haber utilizado una definición del nominalismo, una corriente de la filosofía que, como él mismo explicó, consiste en poner nombre que no siempre responde a la realidad. "Yo reconozco que utilicé mal en ese contexto, el ejemplo, pero el nominalismo es llamar con un nombre a algo que no es".

De acuerdo a Emol, el cardenal señaló que "el tema fundamental, que puede haber sido interpretado como un error, (es que) me referí al tema del nominalismo y no a la persona, que me merece todo el respeto".

Las palabras del cardenal provocaron reacciones adversas de parte de MovilH: "Ezzati una vez más ha cruzado la raya de todo lo tolerable. Comparar con animales a a los niños, niñas y adultos trans es un brutalidad extrema, que violenta la dignidad humana de manera escandalosa", expresaron a través de un comunicado.

Por su parte la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, lamentó a través de Twitter las "desafortunadas declaraciones de monseñor Ricardo #Ezzati. Hoy Chile avanza en mayor inclusividad y nos exige a todos que dialoguemos los temas de nuestra sociedad desde el respeto y sin prejuicios ni descalificaciones".

Ante la ola de rechazos por sus polémicos dichos, el cardenal pidió disculpas a todos los grupos que se hayan sentido ofendidos. "A los grupos que se han sentido ofendidos les pido disculpa, nunca ha estado en mí ofender a nadie. Lo que está en mí es promover la dignidad de toda persona".