Durante esta jornada se espera que el presidente Sebastián Piñera anuncie a quienes liderarán la presidencia del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y la de Televisión Nacional (TVN).

Entre los nombres, Gastón Gómez Bernales sería quien encabezaría el CNTV, según informa La Tercera.

Gómez es abogado de la Universidad de Chile y ex militante RN, que junto a Lily Pérez abandonó la colectividad para sumarse a Amplitud. Actualmente se desempeña como consejero del CNTV y es parte del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Por su parte, quien lideraría TVN sería Francisco Orrego, ex subsecretario de Minería durante la primera administración de Piñera, ex director de Libertad y Desarrollo y ex presidente de Sonapesca (Sociedad Nacional de Pesca).