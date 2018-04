La tarde de este martes se realizó la primera sesión de la Comisión Investigadora por la Operación Huracán, donde el diputado Miguel Mellado participa como integrante titular y solicitó que la ex presidenta Michelle Bachelet, comparezca ante la Comisión fiscalizadora para lograr esclarecer las responsabilidades políticas.

Lo anterior fue acogido y el parlamentario RN, señaló que “yo tengo la duda si la presidenta Bachelet sabía de lo que estaba sucediendo y ella no tomó las acciones políticas que correspondían para que el ex general Villalobos y la plana hacia abajo, asumiera sus responsabilidades”.

“Carabineros no se manda solo, tiene un poder político a quien responder. La verdad es que nos extraña muchísimo todo el tiempo que pasó desde que se destapó la ‘operación huracán’ ya que no se tomó ninguna decisión por parte de la ex presidenta Bachelet”, agregó Mellado.

Paralelamente, dentro de esta primera sesión, el diputado Sebastián Torrealba (RN) solicitó que su par, Hugo Gutiérrez (PC), fuese inhabilitado luego que diera a conocer la hoja de vida del nuevo general director de carabineros, Hermes Soto. Sin embargo, no hubo conclusiones al respecto luego que la diputada Andrea Parra (PPD), impidiera hablar a Torrealba y finalmente levante la sesión.