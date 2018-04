A través de su cuenta de Twitter, la diputada Karol Cariola realizó una dura crítica a la mesa de infancia del presidente Sebastián Piñera a la que asistió Gabriel Boric, calificándola de "parafernalia".

"S.Piñera montó tremenda parafernalia con su Mesa de Infancia con G.Boric incluido! Hasta ahora:1-No se presenta ningún proy. de ley 2-Ministro http://Des.social no va a la comisión 3-No pone urgencia a PDLs fundamentales como el de Garantías de derechos de la Niñez", señaló Cariola en la red social.

Sin embargo, el diputado Boric no demoró en responder: "La gracia del espacio de trabajo es que los proyectos de ley se presenten después del debate que allí se dé para poder priorizar en conjunto con sociedad civil. Si ustedes no quieren participar ok, pero no torpedeen diálogo de quienes sí queremos (donde además hay PPD y PR)".

El diputado del Movimiento Autonomista (MA) ha sido fuertemente criticado tras su participación en la reunión de infancia convocada por Piñera, a la que asistió junto a Natalia Castillo de Revolución Democrática (RD).

A la pelea se unió la parlamentaria Camila Vallejo, quien al comentario de Boric respondió: "Nadie pone en duda tu preocupación x infancia. Lo q causa duda es q no estuviste dispuesto a llegar a acuerdos (los q nos permitieron avanzar en gratuidad, aborto3causales y +) y ahora lo hacen con un gob sin visión de DDHH, como muestra su política migrante y trato a niñ @ s trans".

Tras el comentario de Vallejo, Boric señaló que "En aborto 3 causales votamos a favor de propuesta de pdta Bachelet. Lo mismo en AUC, voto extranjero, parte importante de ley de inclusión, entre muchos otros. En infancia se requiere acuerdo transversal en conjunto con sociedad civil y eso empujaremos desde todos los espacios".