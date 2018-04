El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, manifestó que el terreno que lo enfrenta con la municipalidad de Vitacura es "la gran oportunidad de integración social en el sector oriente".

El sitio de 2,8 hectáreas en cuestión es propiedad de Las Condes, pero está en Vitacura. Esta última comuna decidió cambiar el uso de suelo sólo para áreas verdes, impidiendo concretar la idea de Lavín de levantar viviendas sociales.

"Las únicas alternativas son comprar terrenos muy caros u ocupar este. Vamos a ver qué prima: si las palabras o los hechos. Uno puede decir 'quiero integración social', pero cuando me toca a mí 'no, no, yo quiero un parque'", expresó en ADN Hoy.

Lavín afirmó que conversó con los vecinos y comprobó que "no quieren ningún tipo de vivienda". "No me cabe ninguna duda que ellos no quieren que se construyan viviendas sociales ahí", dijo.

El excandidato presidencial de la UDI declaró que el proyecto de Las Condes fue presentado antes de que Vitacura cambiara el uso de suelo y previo al congelamiento de los permisos de edificación.

"Nosotros antes del congelamiento presentamos un proyecto de 562 viviendas y cuando lo presentas rige con las normas de construcción del momento", dijo.

"Veo posibilidades de acuerdo, pero tiene que haber un sacrificio mutuo de las partes", añadió.