El ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz, arremetió contra la "agresividad" con la que el vocero del máximo tribunal, Milton Juica, respondió a los dichos del Ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien afirmó que "la mayoría de los jueces son de izquierda".

En una carta publicada en El Mercurio, Aránguiz no consideró que el ex senador UDI "haya faltado tanto a la verdad" y afirmó que el secretario de Estado, "tanto por su trayectoria como por su carácter personal, no merecía ser tratado de esta forma".

El letrado reconoce que no participó del pleno donde se discutió el tema, pero no cree que “la vocería haya reflejado con exactitud lo allí debatido, lo que ha sucedido antes, sin ir más lejos”.

Aránguiz, además, respaldó los dichos de Larraín: "Tampoco creo que el ministro de Justicia haya faltado tanto a la verdad, como ha sobrerreaccionado también el presidente de la Asociación de Magistrados apoyando a Juica, porque si conociera realmente la historia de su gremio, desde su fundación ha sostenido una permanente pugna entre funcionarios de izquierda, de centro y de derecha”.

Y sumó que ha sido "un acuerdo transversal permanente instar por obtener la modificación del sistema de nombramientos, que a la fecha coopera para la politización endémica de los jueces, los que mientras eso no cambie seguirán siendo, sobre todo, gobiernistas, porque del gobierno de turno penden sus cambios o ascensos, sin tener la culpa que los gobiernos cambien".