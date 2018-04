Durante esta semana, la guerra se ha desatado entre el Frente Amplio y el Partido Socialista, esto a raíz de la creación de una comisión investigadora que buscará indagar el comienzo del CAE y que para eso pretende llamar a exponer al ex presidente Ricardo Lagos y a su ex ministro Sergio Bitar.

Fue precisamente la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas (IA), quien logró reunir las firmas para concretar esta iniciativa, incluso con el apoyo de parlamentarios de la UDI y RN, además del respaldo de la diputada Camila Vallejo (PC), el diputado Rodrigo González y de Cristina Girardi (PPD).

Cabe mencionar que esta última, fue quien se refirió al ex mandatario y aseguró que "si hay que llegar hasta Lagos, llegaremos hasta Lagos. Si no hay que llegar hasta Lagos no llegaremos hasta Lagos".

Ante esto, el PS arremetió contra el FA, y calificaron la instancia de “inútil“.

“Ya me pregunto si el FA es oposición o una fuerza política colaboradora de Piñera. Llegaron a acuerdo con Chile Vamos para citar a la ex Presidenta Bachelet por ‘Huracán’. Ahora, a Lagos por el CAE. ¿Son oposición a Piñera? ¿O a la Concertación y sus ex Presidentes?", señaló Manuel Monsalve, Jefe de la bancada PS.

A esto se sumaron las palabras del jefe de los senadores PS, Rabindranath Quinteros, quien pidió que “¡Dejen tranquilo a Lagos ya!", y quien espera que "ojala la comisión sirva para que los que se educaron gracias al CAE reconozcan".

Estos dichos llegaron al corazón del Frente Amplio, y este viernes el diputado miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Gonzalo Winter (MA), respondió al PS y dijo que la colectividad "no sabe qué hacer y quiere que nadie haga nada y mientras tanto lanza estas acusaciones para salir de la irrelevancia. Además fueron ellos que durante la época de los '90 y los 2000 profundizaron el modelo de la derecha y si no fuese así no serían necesarias este tipo de comisiones", según consigna Emol.

"Esta comisión es una iniciativa del FA que requiere muchísimas firmas para concretarse, se sumaron diputados de todos los partidos incluyendo el PS, además PC, PPD, UDI, RN, entonces yo no veo el problema. Esto se trata de recabar información sobre el CAE y del sistema de financiamiento en general, no sé por qué eso para el PS es tan complicado", explicó.

Finalmente, emplazó al PS "a tener que decidir si es que es parte del problema o es parte de la solución y hasta el momento pareciera que no quieren ser parte de ninguna de las cosas y que nadie haga nada".