La encuesta N°222 de Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la segunda semana de abril, un 60 por ciento aprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera, mientras un 25 por ciento lo desaprueba.

En comparación con la semana anterior, el nivel de aprobación de la gestión del actual mandatario nacional subió 5 puntos porcentuales.

El estudio de Cadem también arrojó que la noticia más importante de la semana fue la presentación de la nueva política de migración, la cual tuvo un 75 por ciento de aprobación y un 17 por ciento de rechazo.

En este sentido, un 46 por ciento considera que la llegada de extranjeros al país es positiva y el 43 por ciento considera que es negativa, mientras que el 85 por ciento está de acuerdo con implementar mayores restricciones de inmigración.

Nivel de aprobación en instituciones también subió

En este nuevo ciclo político, 16 de las 23 instituciones evaluadas mejoraron significativamente su nivel de aprobación. En este sentido, la PDI (78%), la Fuerza Aérea (73%), el Registro Civil (71%) y la Armada (70%) son las instituciones con la más alta aprobación ciudadana, y las únicas que superan el 70%.

De cerca le siguen la ONEMI (66%), el Ejército (64%) y el Banco Central (62%). En un tercer grupo se encuentran el Servicio de Impuestos Internos (59%), el Servel (56%), los Gremios Empresariales (54%), Carabineros de Chile (54% y que mejora 10pts en relación a la última medición), y Chile Vamos (44%), todas con más aprobación que desaprobación.

Entre las instituciones con mayor nivel de desaprobación que aprobación, están la Iglesia Evangélica (44% de aprobación contra 46% de desaprobación), la Fiscalía (39% vs 56%), la CUT (38% vs 49%), el Tribunal Constitucional (37% vs 50%) y el Frente Amplio (35% vs 51%).

En un último grupo, y todas bajo el 30% de aprobación, se encuentran la ANFP (29%), la Iglesia Católica (28%) que no varía en nada su aprobación en relación a la última medición, los Tribunales de Justicia (28%), la Oposición, ex Nueva Mayoría (25%), el Congreso (24%) y el Sename (20%), que es medido por primera vez en esta serie.