El pasado 11 de abril, durante la 115ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal chilena, en Punta de Tralca, el presidente y el secretario de la Conferencia Episcopal de Chile, Santiago Silva y Fernando Ramos, dieron a conocer la carta que envió desde el Vaticano el Papa Francisco con sus conclusiones sobre las acusaciones en contra del Obispo de Osorno Juan Barros por encubrimiento de los abusos cometidos por Fernando Karadima.

En ella, el Sumo Pontífice reconoció que haber "incurrido en graves equivocaciones de valoración y de percepción de la realidad", en cuanto a las denuncias respecto a los abusos y pidió perdón a "todos aquellos a quienes ofendí" por "la falta de información veraz y equilibrada".

Ante esto, este lunes el obispo de Linares formado por Karadima, Tomislav Koljatic, asumió que no fue "lo suficientemente lúcido" para comprender lo que sucedía en la Parroquia de El Bosque y que por ello asumirá la responsabilidad frente a lo que ocurrió, dijo a Radio Cooperativa.

El obispo perteneciente al "círculo de hierro" de Karadima -junto con Barros-, manifestó que "el punto es si tal vez yo no fui lo suficientemente lúcido para comprender lo que estaba ocurriendo y, si es así, evidentemente tengo que asumir esa responsabilidad".

Sin embargo, Koljatic no es el primer clero en hacer su mea culpa. Este domingo el obispo de Talca, Horacio Valenzuela, también perteneciente al círculo más cercano del ex párroco del Bosque, reconoció que "no fuimos atentos cuando pasaban cosas malas, faltó lucidez para estar más cerca de los que sufrían".

"Me equivoqué al no darme cuenta de que pasaban cosas malas, como pasó durante el gobierno militar también, que hubo mucha gente que no supo lo que pasaba y no eran culpables, simplemente no supo, pero eso se lo vamos a dejar a Dios", dijo ayer a La Tercera.

Caso Maristas

El Obispo Alejandro Goic, quien lidera el Comité de Protección para la Infancia de la Conferencia Episcopal, se reunió este lunes con los sobrevivientes de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Congregación de los Hermanos Maristas.

La cita, que tenía como objetivo conocer los testimonios de las víctimas, se extendió por más de dos horas. A su salida, Goic conversó con la prensa y señaló: "Esta mañana hemos escuchado sus testimonios, sin duda con mucha atención, y hemos compartido el dolor que ellos tienen y lo que han vivido".

"Nos hemos comprometido porque es nuestra misión seguir trabajando para que estos temas de los abusos puedan acabarse en nuestra Iglesia y en eso está empeñado el consejo desde hace siete años", agregó.

Para Goic, la actual crisis que atraviesa la iglesia Católica, "es el dolor más grande" que ha enfrentado a lo largo de sus años como sacerdote, señaló.