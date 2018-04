Ayer, el general (r) Julio Pineda acudió a la Cuarta Fiscalía Mlitar para detallar su versión respecto de la filtración de la hoja de vida del general director de Carabineros, Hermes Soto.

Pineda, al ser consultado por las declaraciones de, hasta ahora, tres oficiales que lo sindican como el autor de la orden para revisar la hoja de vida de Hermes, negó los hechos y precisó que "aquí hay otras personas que ingresaron, y entre esas debe haber alguien que seguramente tomó la fotografía de un computador, un pantallazo, y lo mandaron. Eso parece que fue lo que ocurrió. No tiene nada que ver con lo que sacamos nosotros, un informe escrito".

Agregó que "este oficial adquirió la información de uno de los generales, pero por vías que yo no tengo idea. Es un procedimiento extraño, porque genera dudas de por qué lo hizo de esa manera. Se hizo un procedimiento poco rutinario para obtener la información que él creía que yo necesitaba". Y manifestó, tajantamente, que "yo no le he ordenado nada", consigna El Mercurio.

En esa línea, se le volvió a consultar si acaso refutaba las declaraciones el comandante Jorge Espinoza y del capitán de la Dipolcar Jorge Muñoz. Sus respuestas, en este caso, fueron escuetas: "Espinoza dice que yo le ordené, y yo no le he ordenado nada. Son oficiales que están en el ámbito de asesoría, son muy responsables y manejan mucha información. Son muy proactivos y pueden haber entendido que yo necesitaba esa información. Pero yo no se los he ordenado".

Por último, reiteró su inocencia y explicó que "los generales no estamos en esa dinámica de andar filtrando y desprestigiarnos unos a otros" y que "no he filtrado nada y nunca lo haría. Encuentro que es una barbaridad lo que hicieron. Colateralmente también afecta a los demás, te crea esta molestia de quedar en tela de juicio, de quedar expuestos a la especulación. Yo, en el nivel en que estaba, no me presto para eso".