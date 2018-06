Factor Larroulet: la apuesta de La Moneda para desactivar el conflicto con RN

Una de las características que fueron reconocidas, incluso desde la oposición, durante la última campaña presidencial, fue la sorprendente capacidad que Chile Vamos presentó para trabajar en unidad y en torno a un proyecto mayor, entregando de esta manera señales de gobernabilidad versus la agonía que presentaba la hoy ex Nueva Mayoría. Sorprendente, porque la centroderecha posdictadura en Chile se ha caracterizado por ese gen “caníbal” que los ha llevado siempre a intentar destruirse entre ellos mismos, lo que en política se traduce en que el mayor flanco del oficialismo es la debilidad de su cultura de coalición.

El primer mandato de Sebastián Piñera tuvo mucho de eso, rencillas internas entre la UDI y RN, operaciones políticas para desbancarse unos a otros y, en esta segunda pasada por el poder, a solo tres meses de llegar al Gobierno, La Moneda ya enfrenta una fuerte tensión con Renovación Nacional, la que conlleva problemas más de fondo que la mera pugna por cupos y cargos: ha dejado al descubierto una trizadura en una estructura que se presentó inicialmente como sólida y casi impenetrable, como también las falencias del diseño de contención de conflictos y el manejo político al interior de Palacio.

Eso, porque en la derecha no pocos afirman que precisamente es el círculo de hierro del Presidente el que debió haber anticipado este problema y haber tenido la habilidad para encauzarlo antes de que explotase públicamente.

Las duras críticas expuestas por el senador RN Francisco Chahuán y luego respaldadas por el presidente de la colectividad, Mario Desbordes, si bien no tuvieron una buena evaluación sobre su forma, su contenido de fondo sí es compartido mayoritariamente al interior del partido del Presidente, donde concentran los cuestionamientos en el comité de ministros políticos y, especialmente, el poder “en las sombras” del jefe del segundo piso, Cristián Larroulet.

Se acusa falta de tacto de La Moneda a la hora de los nombramientos, factor que habría sido el detonador de esta primera crisis: “El comité político tiene el síndrome de la primera vuelta, están encerrados en sí mismos", criticó un histórico RN.

Un influyente parlamentario de la colectividad aseguró que “los gritos son siempre necesarios, mostrar un poco los dientes no está mal”, porque, si bien ya en varias ocasiones habían presentado su rechazo sin aspavientos a la lógica de nombramientos impuesta desde Palacio, el último –el director del Fosis de la Región Metropolitana, Miguel Duaso (Evópoli)– fue la gota que rebalsó el vaso.

Desde la UDI, su secretario general, el diputado Issa Kort, no dudó en calificar de preocupante la actitud que ha asumido RN y afirmó que están "cayendo en pataletas”, junto con señalar que espera que exista un poco más de cuidado con la coalición respecto de las formas y que lo sucedido la última semana no suma para nadie. No fue el único, el martes 19 de junio, en el diario El Sur de Concepción, el diputado y ex presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, expresó que “nosotros debemos trabajar en coalición y olvidarnos un poco de los cuoteos políticos (...) RN está cayendo en los vicios del pasado, de generar política antigua, añeja, generando un conflicto del todo artificial”.

A La Moneda no le quedó otra que recurrir a una fórmula especial para neutralizar el conflicto con RN, una suerte de nuevo trato, para lo cual se crearía un comité de designaciones que zanjará todos los nombramientos pendientes que restan, para resguardar así el debido equilibrio político a la hora de la selección. Lo atractivo de la oferta para Renovación Nacional –explicaron en la derecha– está en que dicha instancia la integraría su timonel Desbordes, pero, además, en el compromiso de Palacio de marginar a Larroulet de ese proceso.

Evopoli y la UDI critican que se ha perdido la amistad cívica en ChileVamos, pero no son ellos -sentenciaron desde RN- cuyas bases sienten que su trabajo en la campaña no fue considerado, recompensado y que otra vez, los han dejado de lado, tal como sucedió en el primer gobierno. Según los cálculos de RN, el punto es que la UDI se impone a la hora de copar el aparato estatal.

Como ejemplo se presenta la Región de Valparaíso, donde RN tiene dos senadores y cuatro diputados, pero ningún gobernador, que el puerto se designó un Evópoli, mientras que en San Antonio a un UDI. “No entiendo esa lógica”, señaló un dirigente regional de RN.

La primera reacción de La Moneda fue apuntar a que estaban exagerando, que sus cálculos arrojaban una diferencia de sólo tres cargos en relación al gremialismo. Ante eso, RN -aseguraron fuentes de la colectividad- presentó un informe al gobierno detallando todos los cargos públicos asignados en todo el país y la brecha es mucho mayor, porque el grueso de los independientes seleccionados son cercanos a la UDI o al propio Larroulet.

Si bien RN aceptó y valora el esfuerzo de La Moneda por solucionar el problema, las dudas y temores en la tienda, a nivel de dirigentes, senadores y diputados, no se disiparon totalmente, es más, saben del poder de alcance que tiene Larroulet y les cuesta –reconocieron– convencerse de que se deje baipasear y no use sus redes, desde las sombras, para influir de igual manera.

Culpable o no

En Renovación Nacional no tienen dudas respecto a que el responsable de los “desequilibrios” en el nombramiento de cargos públicos es Larroulet, aún más, se dice que “es un absurdo ese centralismo excesivo con que opera” y lo acusan de tener un marcado sesgo, que se explicaría por inclinación con la UDI y el centro de pensamiento del gremialismo, el Instituto Libertad y Desarrollo.

Una parlamentaria RN planteó que se sabe poco lo que hace y no hace Larroulet, “pero que uno, al preguntar, sabe que todo pasa por sus manos (…), pareciera que hace todo, pero en las sombras, y el que pone la cara es (Andrés) Chadwick”. Otro integrante de la bancada acusa no tener llegada con el jefe del segundo piso y que eso deriva en que “no conoce a nuestra gente” y que “no ha tenido vínculos con los nuestros”.

Un cercano a la directiva –con claro tono de ironía– afirmó que Larroulet “es muy competente, pero tiene la mala suerte de que los mejores currículos que le llegan son de la UDI. Es bien impresionante (...), no es ecuánime”.

Larroulet, al igual que los ministros de la Segegob, Cecilia Pérez, de la Segpres, Gonzalo Blumel, e Interior, Andrés Chadwick, es parte del núcleo duro de Piñera. Además del conflicto con RN, el jefe del segundo piso de La Moneda ya suma otros dos errores no menores: haber pasado por sobre el propio Presidente Sebastián Piñera cuando se presentó el protocolo para que instituciones que reciben aporte estatal pudiesen acogerse a la objeción de conciencia para no practicar el aborto en las tres causales aprobadas y la fallida primera designación de los directores de TVN, que no contempló la ley de cuotas y, por ende, tuvo que ser retirada.