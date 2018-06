Ossandón: "Los legisladores y dirigentes de la coalición no pueden ser empleados del gobierno"

Una relación de amor y odio tiene el senador Manuel José Ossandón -el “Cote"- con el Presidente Sebastián Piñera. Durante ese primer gobierno, entre 2010 y 2014, fue uno de sus críticos más ácidos, fue quien acuñó la frase que a dicha administración le hacía falta calle. Las primarias del 2017 fueron duras entre ambos, durante la campaña de primera vuelta optó por el silencio y aunque finalmente lo apoyó nuevamente en el balotage de diciembre, puso sus condiciones: el compromiso presidencial de modificar la Ley de Pesca y de impulsar la gratuidad en la educación técnica y profesional.

Estos meses ha sido un aliado de Piñera, dice que está contento, porque "las banderas de la derecha social estén al medio de la Moneda y que estas también tienen sintonía con partidos que van más allá de RN, como por ejemplo el PRI". Considera un avance para el país que ChileVamos esté gobernando, aunque advierte que el gobierno debe salir más a la calle y avanzar más rápido en las urgencias que enfrenta, como también que si un ministro no funciona bien y ya se le dio oportunidades, hay que sacarlo del gabinete.

-¿El Presidente Piñera ha cumplido con sus expectativas en estos tres meses?

-En algunas dimensiones y algunos aspectos sí. En otros, creo que todavía falta mejorar. Pero no me cabe duda que el país está mucho mejor con un gobierno de Chile Vamos que lo que estaría con uno de Alejandro Guillier o Beatriz Sánchez.

-Han pasado solo unos meses y RN ya está en conflicto con La Moneda ¿Por qué

-Los conflictos son inevitables. La tensión actual muestra la diversidad en la derecha, es más, solo vienen a confirmar lo que yo decía en el primer gobierno de Piñera, que los legisladores y dirigentes de la coalición no pueden ser empleados del gobierno. Tienen que tener voz propia. Eso hace que el gobierno de Chile Vamos sea mejor.

-¿En qué sentido?

-Los gobiernos no son ejércitos disciplinados, son más bien grupos heterogéneos de personas que quieren empujar en la misma dirección, pero pueden discrepar respecto a cuál es la mejor estrategia para avanzar. Mario Desbordes ha hecho un excelente trabajo y fue clave, junto a Cristián Monckeberg del éxito parlamentario en la última elección.

-El reclamo de RN parece más una molestia por cuoteo político, el mismo que la derecha le criticó tanto a la Nueva Mayoría....

-Yo creo que es bien distinto un gobierno que aumentó el número de empleados públicos más allá de lo razonable y uno, que quiere hacer que el Estado sea más eficiente. Chile Vamos no anda preocupado de crear más cargos públicos para apitutados. Tenemos legítimas diferencias sobre cómo se puede hacer mejor la pega. Las peticiones de cambio han sido sobre nombres puntuales, de gente que no está funcionando. Pero las críticas no son por el color partidista de los que no funcionan, son porque no funcionan, independiente del color partidista.

-¿Hay temor en RN que la UDI se apodere nuevamente de la administración piñerista como en el primer gobierno?

-RN no vive de temores, un partido con miedo no llega a ser el partido con mas parlamentarios de una coalición. Vive de proyectos de futuro, tenemos una creciente presencia en el Congreso y en el gobierno, aspiramos a seguir creciendo y ojalá que la UDI también vuelva acrecer.

No voy a meterme en esas peleas de quien es populista y quien no. Populista es el insulto más común y más ambiguo en la política chilena. Yo llevo 26 años en política y he ganado y perdido elecciones. La gente sabe lo que pienso y no ando diciendo lo que la gente quiere escuchar. Soy integro y directo, franco y sencillo, la gente sabe que cuando hablo, digo la verdad. No siempre tengo todas las respuestas ni sé de todos los temas. Pero no miento y voy de frente. Eso la gente lo valora.

-Pero ¿qué tanto ruido le hace a RN la figura y poder de Cristián Larroulet en La Moneda?

-El Presidente es dueño de elegir a su equipo en el segundo piso, él sabrá decidir cuándo sus colaboradores hacen bien la pega y cuándo no la hacen. Como sugerencia a Larroulet, creo que es importante que dialogue con todos las voces de Chile Vamos en el Congreso, mientras mejor comunicación tenga mejor podrá hacer su tarea.

¿Considera que el comité político está haciendo bien su trabajo?¿Donde están sus debilidades?

-Creo que, como todos los gobiernos, éste ha tenido algunos problemas en su instalación. Hay algunos ministros y subsecretarios que no están funcionando y el gobierno tendrá que cambiarlos en su debido momento. A mi juicio, si un ministro no funciona bien, después de que se le haya dado la oportunidad de mejorar, si no mejora, hay que cambiarlo. Mientras más rápido se arreglen los problemas, más exitoso podrá ser el gobierno y mejor estará Chile.

Jugando bien

-¿Se instaló una conversión real entre esa derecha económica y tecnocrática, responsable de la lejanía de su sector con los problemas reales de la gente?

-Soy un defensor de la tesis que los gobiernos tienen que estar cerca de la gente. Nunca me voy a cansar de pedirle a los gobiernos que salgan a la calle y que conozcan directamente los problemas de la gente. A este gobierno le falta avanzar en eso. Hay que ser justos, lo está haciendo mejor que en el primer gobierno de Piñera. Pero hay que salir más a la calle. Eso siempre ayuda.

-¿Está de acuerdo que el crecimiento por si sólo no basta?

-Es verdad que no basta con el crecimiento, hay que saber distribuir, ese es mi foco. Pero yo no olvido que para poder distribuir, primero hay que crecer.

-Hablando de prioridades ¿las suyas están reflejadas en las que ha puesto el Presidente Piñera?

-El Presidente ha cumplido su palabra. A mi me gustaría que se pudiera avanzar más rápido, pero vamos avanzando en la dirección correcta. Hemos avanzado en gratuidad, hay proyecto de Ley de Pesca, avanzamos con el metro hacia sectores más vulnerables. Faltan cosas y hay que seguir avanzando, pero vamos ganando el partido y estamos jugando bien.

-¿Su camino en la política no ha estado subordinada a lógicas de grupos empresariales?

-Yo decidí hacer política donde las papas queman. He ganado elecciones porque la gente sencilla me cree y vota por mi. También tengo votos de gente de más ingresos que entiende el mensaje social cristiano. En términos de plata, como usted puede verificar en el Servel, yo gano elecciones pese a que gasto mucho menos que mis rivales.

-Sus votos en las primarias fueron importantes para que Piñera fuera elegido Presidente de Chile. ¿Un tapa poca para quienes lo tacharon de populista?

-No voy a meterme en esas peleas de quien es populista y quien. Populista es el insulto más común y más ambiguo en la política chilena. Yo llevo 26 años en política y he ganado y perdido elecciones. La gente sabe lo que pienso y no ando diciendo lo que la gente quiere escuchar. Soy integro y directo, franco y sencillo, la gente sabe que cuando hablo, digo la verdad. No siempre tengo todas las respuestas ni sé de todos los temas. Pero no miento y voy de frente. Eso la gente lo valora.

-De 1 a 7 ¿qué nota le pondría a la presencia del social cristianismo que lidera en el Gobierno de Piñera?

-No soy profesor que le ponga nota al gobierno. No corresponde. Soy un aliado del gobierno. Poner nota al gobierno significaría ponerme nota a mi también. Eso no corresponde.

-¿La derecha económica está en retirada o es prematuro dar un juicio?

-La derecha económica existe y es bueno que exista. Es necesaria para el país, pero no puede ser la única voz de la derecha ni la más importante. Yo no quiero que desaparezca, solo quiero que haya otras voces que se escuchen también y que ayuden a equilibrar la balanza.

-Alfredo Moreno fue la cabeza del gremio empresarial del país y hoy es ministro de Desarrollo Social, ¿constituye un modelo del nuevo político de derecha?

-Alfredo tiene un enorme desafío por delante. Yo espero que sea exitoso en lo que hace porque eso significa que la gente saldrá beneficiada. Su origen es menos importante que la forma en que desempeñe sus tareas.

-Hablemos de la tan manoseada noción del centro político ¿Es un objetivo en sus desafíos políticos?

-Los chilenos son moderados, no les gusta clasificarse como centro, derecha o izquierda. La mayoría de la gente quiere gobiernos que tengan sentido común, que avance con propuestas razonables y que sean pragmáticos más que ideológicos. Si andamos preocupados de qué tan al centro, izquierda o derecha estamos, la gente nos va a castigar.

-¿La gente se ha desideologizado?

-La gente quiere gobiernos que les ayuden a solucionar sus problemas, no gobiernos que jueguen a ubicarse más a la izquierda o derecha de la escala ideológica.

-Pareciera que en RN,la opción social cristiana no es sólo suya, también está el senador Francisco Chahuán, que promueve una Federación Social Cristiana. ¿En que se diferencian?

-Es Renovación Nacional. Chahuan es el senador más votado de la Quinta Región y el tercero con mas votos a nivel nacional, su liderazgo es importante en el partido y en la causa de la social cristiana. Tenemos diferencias, pero empujamos en la misma dirección. Me alegra saber que tiene aspiraciones, es bueno que la gente sea ambiciosa políticamente.

-Es difícil convivir en la coalición con un liberal como Felipe Kast y un ultra conservador como Juan Antonio Kast?

-Es más difícil para ellos ponerse de acuerdo y que la gente no los confunda. En mi vida política yo he trabajado siempre con gente que piensa distinto a mí y podemos trabajar, porque nos respetamos y trabajamos muy bien en aquellas cosas en que pensamos parecido y por objetivos comunes.

-¿Qué iniciativas gubernamentales y/o proyectos de ley están en el centro de sus prioridades?

-A mi me preocupa la seguridad y las oportunidades, ese es mi norte. Quiero un país en que la gente viva segura en sus casas, sus barrios y sus comunas. Para eso necesitamos disminuir la delincuencia, pero también mejorar la calidad de vida, la vivienda, el transporte, los parques, el comercio. Y la gente necesita mejores oportunidades laborales para poder sacar adelante a sus familias. Eso siempre me ha motivado.

-¿Que opina de la salida de Gutenberg Martínez de la DC?

-El tendrá sus motivos. A mi siempre me pareció curioso que, aquellos que se denominan social cristianos hayan, estado en una coalición política con el PC. Respeto a Martínez y lo valoro. Además, agradezco que haya mucha gente que antes votaba por el PDC y votaron por mi en 2013. Espero poder volver a tener su voto en el futuro.

-¿Los partidos han estado a la altura del debate para enfrentar temas el como matrimonio igualitario y la adopción homoparental?

-Yo hablo por mi partido. Hemos defendido nuestros principios y hemos mostrado que respetamos la diversidad. Hay otros partidos que se cuelgan de estos temas para parecer modernos, pero al final del día son solo oportunistas. Yo tengo convicciones profundas, pero no soy un talibán.Cometo errores y aprendo de ellos, soy razonable y entiendo que tenemos que gobernar para todos y tener sentido común en las reformas que hacemos. Pero la gente sabe que tengo convicciones y la gente sabe cuáles son mis creencias. No ando cambiando de posición dependiendo de qué dicen las encuestas. Aprendo y evoluciono, pero siempre a partir de mis principios.