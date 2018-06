Se desata la guerra de los notarios: lluvia de declaraciones cruzadas por cambios al sistema y financiamiento irregular de la política

Este lunes el presidente de Asociación de Notarios, Alfredo Martin, respondió a los dichos del ex ministro de Justicia del gobierno de Michelle Bachelet, Jaime Campos, quien acusó chantaje del Congreso y que "tener ingresos de 40, 60, 70 millones de pesos, eso te da poder. Y no sé, me imagino que también los señores (notarios) votarán y tendrán candidatos a diputados, a senadores, a lo mejor ayudarán a financiar campañas", dijo este domingo.

Ante esto Martin señaló que las declaraciones del ex secretario de Estado son "impactantes y graves", y que "no puede disparar a la bandada como lo hace. Lo serio y responsable es decir con nombre y apellido quiénes son los autores. Debió haber denunciado con nombre y apellido. No puede ofender a todos los parlamentarios, jueces y notarios".

"Eso también debe decirlo con nombre y apellido: quién ha sido el financista y quién ha sido el financiado. En lo personal, a mí nunca me ha tocado financiar ninguna campaña. Insisto, si eso ha ocurrido debe denunciarse. Ahora, si una persona ha financiado una campaña y lo ha hecho transparentemente me parece que está absolutamente en lo regular. Pero tratar de decir que los congresistas omiten realizar ciertas labores porque han sido financiados, me parece que es un menosprecio absoluto para la labor parlamentaria. Eso no lo comparto", agregó a Emol.

En su entrevista del domingo, Campos también sostuvo que la reforma que sugirió la Fiscalía Nacional Económica (FNE), él la había anticipado durante el período de Bachelet, donde quería sumar más de 100 notarías, pero que "las fuerzas del mal" hicieron fracasar la iniciativa. "Los poderes fácticos existentes en Chile(...) Están constituidas por todos los que tienen intereses creados detrás de la actividad notarial chilena, como políticos, parlamentarios, jueces, vaya a saber. Si aquí hay muchas plata de por medio".