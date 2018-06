Ultimátum de los gendarmes: dan plazo hasta las 21 horas al Gobierno para ser recibidos por el ministro de Justicia

El conflicto entre Gendarmería y el Gobierno no termina. Luego de no recibir una respuesta satisfactoria por parte del Ministerio de Justicia, al que solicitaron una reunión urgente para dar a conocer sus demandas, establecieron un nuevo plazo -hasta las 21 horas de este martes- para dicha cita o, de lo contrario, amenazaron nuevamente con ir a paro nacional y llamaron a funcionarios de todo el territorio nacional a acuartelarse a partir de esa hora.

La controversia se da luego de que los gendarmes solicitaran -el pasado lunes- una reunión urgente con el Ministerio de Justicia para dar a conocer sus demandas, dando un plazo hasta las 16:30 de este martes para que dicha cita se llevara a cabo, advirtiendo que de no ser así convocarían a paro nacional.

"Si no nos reciben hoy, mañana nos vamos a paro nacional. Es un ultimátum de 24 horas al Ministerio de Justicia, porque la realidad carcelaria colapsó", advirtió el lunes Patricio Baquedano, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Gendarmería (Anfup).

Esta exigencia surge tras la formalización a Héctor Palma, uniformado al que se responsabilizó como cómplice de las torturas que sufrieron los dos ecuatorianos imputados por el asesinato de una mujer en el Barrio República, situación que ha sido rechazada por los gendarmes y ha impulsado la movilización del gremio que ha llamado a no "criminalizar" a los gendarmes.

Precisamente hoy, la solicitud de los gendarmes tuvo respuesta por parte de la cartera de Justicia. A través de un documento firmado por el ministro de Justicia Hernán Larraín, llamó a los gremios de Gendarmería a un diálogo con la Directora Nacional de la institución, Claudia Bendeck; respuesta que no cumplió con las expectativas de los funcionarios, quienes establecieron un nuevo plazo hasta las 21 horas para ser recibidos por el secretario de Estado.

Desde la sede de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, el vocero de los 5 gremios de Gendarmería, Andrés Segovia, informó que a las 15 horas recibieron la respuesta por parte del Ministerio de Justicia, aclarando que no los dejó satisfechos. "Tuvimos la reunión, manifestamos que no estamos de acuerdo, porque básicamente nuestros planteamientos, nuestras demandas, son a nivel del Ministerio de Justicia. Nosotros tenemos la sensación de que el Ministerio de Justicia con esta respuesta quiere invisibilizar la problemática que hay en el sistema carcelario chileno, derivándonos con la Directora Nacional de Gendarmería (...) ya hemos estado en reuniones con ella en más de una oportunidad y no da solución a los problemas, no ha dado respuesta hasta este minuto (...) nosotros queremos hablar con ellos, con el ministro de Justicia, con el subsecretario y con la directora".

"Nosotros hicimos un llamado a todos los funcionarios de Gendarmería, y lo reiteramos, hacemos en este minuto un llamado a todo el personal de Gendarmería, a nivel nacional, de Arica a Porvenir, a acuartelarse en las unidades penales y especiales a contar de las 21 horas, y allí esperar las directrices e instrucciones que nosotros vamos a dar a contar de la hora indicada", agregó Segovia.