“Tirón de orejas”: Consejo para la Transparencia responde al ministro Santelices por el episodio de las acciones de Sonda

Un “téngase presente” emitió el Consejo para la Transparencia (CPLT) al ministro de Salud, Emilio Santelices, por el episodio de las acciones que el secretario de Estado mantenía en Sonda, un hecho que abrió una polémica por un eventual conflicto de interés configurado en este caso dado que esta firma mantiene contratos con una entidad dependiente del Minsal como lo es Fonasa.

El caso estalló en julio y en su momento, al intentar aclarar el hecho, el ministro comunicó que desconocía tener en su poder los papeles, informó que los puso a la venta una vez que se enteró, y de paso envió los antecedentes al CPLT.

En efecto, Santelices remitió al Consejo los antecedentes relacionados con su declaración de intereses y patrimonio, “vinculadas a las acciones adquiridas por la Sociedad Médica San Gabriel, de la cual es propietario del 80% de los derechos y cuya enajenación se busca acreditar", señala el oficio del CPLT.

La declaración del CPLT añade que “este Consejo, junto con agradecer los antecedentes remitidos, acusa recibo de los mismos, los que serán tenidos en consideración a efectos de cumplir con sus competencias, en lo que correspondiere”.

De todos modos, el Consejo le recuerda al ministro su obligación de cumplir con la Ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, pero sobre todo ajustarse al artículo 10 de la ley que dispone que esta declaración de intereses y patrimonio “deberá efectuarse de manera oportuna, ser íntegra y veraz en cuanto a su contenido”.

La declaración del CPLT finaliza señalando que “se hace presente que la remisión de los antecedentes en cuestión, es sin perjuicio del deber de abstención a que se encuentran obligados todas las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado”.

Los descargos del ministro

El caso de las acciones de Santelices en Sonda se conoció el 11 de julio, poniéndose el foco en que a 4 meses de iniciado el Gobierno el ministro no se había desprendido de estos papeles, pese al potencial conflicto de interés que su propiedad representaba.

Al día siguiente, el ministro intentó aclarar el episodio, argumentando que desconocía que tenía esas acciones y apeló a su bajo monto. “Las acciones corresponden al 0.00039 de lo que significa esa propiedad (Sonda) fueron compradas en julio de 2017 por la corredora (Inversiones Security) y cuando me entero de esta situación, ahora hace dos días, hice que se vendieran el mismo día de ayer (10 de julio) y por consiguiente no existe no existe ningún conflicto de interés”, señaló.

En primera instancia, se había informado que Santelices adquirió los papeles el 13 de marzo de este año, dos días después de haber asumido su cargo como ministro, sin embargo desde el Minsal se aclaró que ese fue un “error cometido por el contador del ministro a la hora de publicar, en su Declaración de Patrimonio e Intereses”.