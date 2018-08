“Deuda Educativa” lanza inédita “calculadora” que revela el nivel de endeudamiento estudiantil por el CAE

Una inédita iniciativa que permite a los estudiantes que han hecho uso del Crédito con Aval del Estado (CAE) calcular su nivel de endeudamiento, ha sido anunciada por el Movimiento Deuda Educativa, y ha puesto a disposición de los afectados la “Calculadora de las Deudas por estudiar”, servicio que está a disposición en el sitio web www.demandacae.cl y que tiene como objetivo revelar los “cobros abusivos que realiza este instrumento financiero a los estudiantes y sus familias”.

Juan Pablo Rojas, Coordinador Nacional del Movimiento “Deuda Educativa”, señaló que: "Luego de años de trabajo hemos podido desarrollar un programa que calcula cuánto dinero le han robado los Bancos a los deudores del CAE, en donde –nuevamente- somos las víctimas quienes le hacemos el trabajo al Ministerio de Educación, SERNAC, Comisión Ingresa y hasta a la misma Contraloría, quienes se negaron a fiscalizar los pagos del CAE”.

Desde el movimiento, que en la actualidad impulsa seis demandas colectivas en contra de los Bancos proveedores del CAE, agregaron que: “hoy ponemos esta herramienta a libre disposición para el millón de endeudados por el Crédito con Aval del Estado, y trabajaremos para exigir la devolución en dinero en efectivo de los montos cobrados en exceso, del mismo modo en que ellos hicieron el esfuerzo mensual en reunirlo e ir al Banco a pagar su cuota usurera”.

“Hemos estado revisando los planes de pago, y no queda del todo claro cómo es que los bancos llevan a cabo la rebaja de interés al 2%. Haciendo "ingeniería inversa" de distintos planes de pagos que tienen los bancos que otorgan CAE, se cayó en la cuenta de que existe una serie de artilugios financieros a través de los cuales los bancos no necesariamente rebajan el interés al 2%, sino que en ocasiones parecen interpretar la ley que estableció la rebaja (20.634) de manera que les conviene. Así, se encontró que en los planes de pago que entregan a sus deudores, la rebaja no siempre cuadra con el interés del 2%”, indicó Rojas.

Para elaborar esta “Calculadora del Endeudamiento”, el movimiento Deuda Educativa contó el soporte, apoyo y la asesoría de Tania Zamora, Ingeniera Civil Informática y endeudada por el CAE de la Universidad Católica de Valparaíso, quien lideró al equipo técnico que desarrolló la plataforma online donde los deudores del CAE pueden ingresar los datos de su plan de pagos, y conocer si el banco está cobrando efectivamente un interés de 2%, o bien, realiza algún tipo de cálculo que finalmente cobra un interés más alto que el consignado en la ley.