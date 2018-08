Juan Carlos Cruz acusa vendetta de Viganó contra el Papa: "El ex nuncio tiene cero credibilidad"

El denunciante de Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz, tomó posición respecto a la solicitud que hizo el arzobispo Carlo María Viganó, quien en una carta de 7 mil palabras, pidió al Papa Francisco que renunciara a su cargo por eventual encubrimiento de abusos sexuales.

En conversación con La Segunda, Cruz señaló que las declaraciones que hizo Viganó representan una "vendetta" contra el Papa. "A Viganó no le importan los abusos sexuales, ellos vieron una grieta donde pudieran meter su agenda y ahí se tiraron. Porque (Viganó) era el nuncio cuando estaban pasando todos los abusos en Estados Unidos, en Boston y jamás levantó la voz. Entonces, que ahora venga a decir que le importan estos casos es absolutamente contradictorio".

El denunciante de Karadima, al ser preguntado sobre si cree que las acusaciones de Viganó contra Jorge Bergoglio son ciertas, dijo que "yo no creo todo lo que Viganó asegura que sabía el Papa. a mi modo de ver, el ex nuncio tiene cero credibilidad, porque pertenece a una minoría ultra conservadora muy poderosa. Y hasta a Benedicto le escondían cosas. Hay formas de mal informar a Francisco, aunque eso no lo exime de no haber tomado el abuso sexual como una prioridad".

A jucio de Cruz, el Papa hizo bien en no referirse a las acusaciones de Viganó, aunque considera que más adelante debe contar su verdad. "Es mi deber contar la verdad cuando se está atacando a una persona que, además, dijo que no se iba a defender porque los argumentos caen por sí solos".

Cruz rememoró la reunión que sostuvo con Francisco en el Vaticano el pasado 28 de abril, en la que le contó que "cuando vino a Estados Unidos en 2015, lo tildaron de homófobo porque llevaron a la nunciatura a una mujer, llamada Kim Davis, una fanática religiosa, sin decirle quién era y lo que hacía, bajo la sombra del escondite. Él me dijo: ¡Yo, Juan Carlos, no sabía quién era esa mujer! Fue muy injusto. Entonces decidí sacar al nuncio. Y resulta que ese nuncio era Viganó", contó Cruz.

El encuentro con Davis, funcionaria del condado de Kentucky que se convirtió en símbolo de la causa conservadora por negarse a conceder licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo, fue articulado por Viganó, generando un escándalo en Estados Unidos, llevando al portavoz del Vaticano a asegurar que dicha cita no debía considerarse como una forma de apoyo a su decisión.

El trato del cardenal Errázuriz

En la entrevista con La Segunda, Juan Carlos Cruz también rememoró la conversación que tuvo con el Papa Francisco y el trato que recibió por parte de autoridades de la Iglesia chilena. "Le conté del horror del cardenal Errázuriz, cuando me dijo que por ser gay yo no era víctima, porque me gustaba. Al Papa le dolió mucho que me trataran así y me dijo: "Que tu seas gay no importa. Dios te hizo así, Dios te quiere así, y el Papa te quiere así".