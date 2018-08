Giorgio Jackson por salario mínimo: Piñera actúa "según los principios de Joseph Goebbels, a lo Donald Trump"

El diputado Giorgio Jackson (RD) comentó acerca del fracaso del reajuste del salario mínimo en el Congreso y al veto ingresado por el Gobierno.

En conversación con Lo Que Queda del Día, Jackson afirmó que el Presidente Sebastián Piñera "hace este bochorno y trata de empatar en la prensa, según los principios de Joseph Goebbels, a lo Donald Trump". Asimismo, acusó al Gobierno de armar un "montaje comunicacional" para culpar a la oposición del fracaso.

"Es bastante provocador para toda la oposición porque nos está tratando de mentirosos cuando los hechos y la prensa informada, la prensa especialista en el Congreso, le dijo al propio ministro del Trabajo que estaba mintiendo en el punto de prensa, porque fue descarado", dijo.

"A mí me sorprende que el Gobierno no sea capaz de reconocer que cometió un errory decirle a los chilenos saben qué, quizás nos equivocamos con mandar este veto, nos pasamos más allá de la raya", precisó Jackson.

"Nosotros nunca apostamos por el veto. Nosotros aprobamos un proyecto para que ojalá el Gobierno lo hubiese despachado", argumentó refiriéndose a la aprobación del proyecto con el reajuste pero sin la plurianualidad.

"Sinceramente no entiendo cómo el Gobierno no promulgó el día lunes. El Presidente podría haber dicho acá ya hay un acuerdo del Congreso, esto es ley. No ameritaba pasar por ninguna parte", dijo.

"El Gobierno, al momento de instalar un veto intentó hacer un 'gallito' y nosotros legítimamente no encontramos que la propuesta de veto fuera suficiente, por lo tanto, lo que dijimos fue mantengamos las condiciones que ya habíamos aprobado y aprobémosla, y esa fue la insistencia", finalizó.