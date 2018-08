Caso Maristas: Cristián Precht declara por denuncia de abuso sexual

Ayer el sacerdote Cristián Precht llegó hasta la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, en la comuna de Ñuñoa, para prestar declaración sobre la investigación del caso maristas, donde existe una querella en su contra.

La diligencia fue llevada adelante por el equipo de la Fiscalía Metropolitana Sur que lidera el persecutor Guillermo Adasme, consigna 24 Horas.

En la instancia, la defensa del religioso sufrió un revés judicial luego que la Corte de Apelaciones rechazara el recurso de amparo presentado en contra del arzobispado de Santiago respecto a la medida cautelar de residir en Santiago mientras se llevo a cabo el proceso canónico disciplinario.

En tanto, el fallo indica que "(…) analizados estos antecedentes a fin de determinar si de ellos puede configurarse el acto denunciado como ilegal o arbitrario se advierte por esta Corte que no existe medida cautelar alguna, decretada en el contexto de investigación canónica llevada en contra del amparado, que obliga a éste a residir en Santiago, mientras dure la investigación".

También agrega que "(…) al no dar cuenta de un hecho verdadero, esto es, de una medida real tomada en el contexto de la investigación canónica iniciada, que es el principal objeto de difusión de la información allí contenida, no puede configurar una hipótesis de privación, perturbación, ni aún amenaza de la garantía cuya protección se pretende, pues en los hechos, materialmente, al amparado no le afecta ninguna medida ni en el orden civil, ni en el orden eclesiástico que siquiera amenace su derecho a la libertad individual, y con mayor razón todavía con vocación de privarla y perturbarla".