Investigador clave del caso Frei Montalva apunta a la nula colaboración y revela “comentarios inapropiados” de Luis Castillo

El detective Nelson Jofré, retirado de la PDI, investigó el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva durante casi una década y entregó antecedentes inéditos que involucran al subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo.

En primer lugar, señaló estar convencido "de que hubo intervención de terceros" en la muerte del ex Mandatario y precisa que "hubo un daño a su sistema inmunológico. Hay mucha gente que no ha colaborado y que tiene información", reveló en un reportaje de 24 Horas.

En ese sentido, apuntó sus dardos contra el doctor Castillo, entonces Director Médico del Hospital Clínico de la Universidad Católica, argumentando que cuando se le fue a tomar declaración "hizo un comentario respecto a la familia Frei, el cual yo pienso que no fue apropiado considerando el cargo que tenía él".

En su declaración policial, Castillo señaló que "a la fecha me desempeñaba como Director Médico del Hospital Clínico de la Universidad Católica, cuando por la prensa me he enterado de la existencia de la necropsia del ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva, y ante la consulta del Dr. Sergio González, hefe en ese momento del servicio de Anatomía Patológica, respecto de entregar a la prensa los resultados de dicha autopsia, he respondido que esto no es posible a menos que, haya una petición formal y por escrito de los familiares director de dicho ex mandatario o, por orden de algún tribunal de la República".

Luego, plantea que, según él, nunca recibió "petición formal de la familia ni de tribunal".

No obstante, en el reportaje se plantea que la declaración del subsecretario no puede considerarse, bajo ningún punto de vista, como una colaboración, dado lo escueta que fue en comparación con otras declaraciones, que en algunos casos fueron de diez páginas (la de Castillo fue de media página). "Al doctor Castillo se le tomó, yo creo, una de las declaraciones más pobres que hemos tomado", recordó Nelson Jofré.

En ese sentido, la hija del ex Presidente, Carmen Frei, insistió en sus dichos sobre el actual subsecretario y justificó el "bloqueo" de los parlamentarios de la Democracia Cristiana en su contra. "Él usó la palabra canallesco, que se la aplique a sí mismo. Me da pena por él, porque yo no sería capaz de pensar tan canallescamente de una persona, que está usando la muerte del padre refleja tan poca humanidad. No puedo trabajar, ni pueden los parlamentarios de mi partido, trabajar con una persona que piensa así. ¿Qué puedo ambicionar yo, en mi vida, que lo he tenido todo? Aspiro a la verdad y a la justicia", dijo.

Por su parte, el ex abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, afirmó que hay antecedentes fidedignos de que "Castillo sabía".