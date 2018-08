Nube tóxica en Quintero: SMA no descarta que más de una empresa sea responsable y La Moneda opta por el silencio

El Gobierno decidió bajar los decibeles en la polémica pública que mantiene con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) a raíz de la nube tóxica en Quintero y Puchuncaví y optó por no dar declaraciones tras una reunión en La Moneda para analizar el tema.

La reunión se celebró mientras avanza la investigación que realiza la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y que por ahora no tiene un plazo para ser evacuada. Todo ocurre mientras el panorama inicial de concentrar los dardos en ENAP podría variar, de acuerdo a las últimas declaraciones del superintendente Cristián Franz, quien abrió la puerta a que las responsabilidades apunten a más de una empresa. "No descarto ninguna posibilidad. La hipótesis la estamos trabajando", dijo en una entrevista con 13 Radio, donde también admitió que "sabemos lo que provocó la contaminación".

La posibilidad de que más de una empresa sea la culpable también ha permeado a otros actores de esta crisis. El senador RN Francisco Chahuán, por ejemplo, que en un inicio dirigió toda su artillería a la ENAP, ahora recurrió a tribunales para adjuntar nuevos antecedentes al recurso de protección que ingresó e fin de semana, y lanzó al ruedo el nombre de Oxiquim, la misma empresa que tiene a Carolina Schmidt complicada por eventual conflicto de interés.

En concreto, el parlamentario pide esclarecer el “origen de la presencia de Metilcloroformo en el aire de Quintero y Puchuncaví. La sustancia contaminante está prohibida en Chile, por sus nocivos efectos para las personas, sin embargo, hasta hace algunos años, era vendida por la empresa Oxiquim, instalada en el parque industrial de la zona”.

“Sólo una presunción” contra ENAP

La reunión en Palacio se concretó mientras en el aire está todavía la pugna entre el Gobierno y ENAP. La ministra Carolina Schmidt ha insistido en apuntar contra la empresa pública, pero la compañía –que tiene sus instalaciones parcialmente paralizadas por la SMA- se defiende apelando a los dos informes externos encargados, tanto a Algoritmos, Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) y el Centro de Tecnologías Ambientales (CETAM), perteneciente a la Universidad Técnica Federico Santa María.

El superintendente también suavizó el tono contra la compañía. “Lo que aquí hubo -en contra de ENAP- era una presunción, sobre esa base se dictó una medida, pero no una imputación. El principio precautorio es un principio conservador, uno tiene que tomar medidas cuando se está frente a un riesgo. Lo de ENAP es solo precaución", añadió.

De ahí que a falta de un informe definitivo de la Superintendencia de Medio Ambiente, en el Gobierno decidieron abordar la contingencia a puertas cerradas en una reunión encabezada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick y que contó con la participación de sus colegas Cecilia Pérez (Segegob), Gonzalo Blumel (Segpres) y además Emilio Santelices (Salud) y Carolina Schmidt (Medio Ambiente).

En cuanto a los plazos de la investigación, Franz señaló que todavía quedan algunos días, aunque adelanta que “yo lo dije la semana pasada: esto no va a tomar menos de dos semanas. Estamos entrando a la segunda semana. Yo creo que estamos cerca, pero no me voy a casar con un día”.

Respecto a los procesos futuros, indicó que “no vamos a culpabilizar a nadie si es que no hay certezas. Ahora, si es que llegamos a una conclusión firme, que sea capaz de apoyarse bien, vamos a ir adelante con una formulación de cargos. Hay que tener certezas antes".