Vicepresidentes DC piden a Frei que renuncie al partido mientras sea embajador en Asia

La permanencia del ex Presidente Eduardo Frei en su cargo de embajador plenipotenciario de Chile en Asia ha generado división al interior de la Democracia Cristiana (DC).

Se espera que la directiva nacional debata este punto en reunión. La molestia se ha acentuado durante las últimas semanas, debido al silencio del ex Mandatario ante la insistencia de su partido de que el Gobierno remueva al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, fuertemente cuestionado de ocultar información sobre la autopsia de Frei Montalva.

"Si quiere seguir de embajador, entonces que renuncia a su militancia", señaló el consejero nacional de la colectividad, Nolberto Díaz, a través de un grupo de WhatsApp, detalló el diario La Segunda.

El pasado viernes, la hija del ex Presidente y vicepresidenta DC, Carmen Frei, reconoció en Cooperativa su incomodidad: "Lo que hace cada persona se lo tienen que preguntar a ellos mismos. Obviamente hay situaciones que no me gustan", dijo haciendo referencia a la cercanía de su hermano y su cuñada, Marta Larraechea, con el Gobierno.

La semana pasada, el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle cenó en La Moneda. Su esposa sostuvo una reunión con la primera dama, Cecilia Morel. Además en entrevista con El Mercurio, consultado sobre si Frei apoya su administración, el Presidente Sebastián Piñera respondió que "él es el embajador de nuestro gobierno ante el Asia Pacífico y sigue ejerciendo ese cargo".

"La reunión que tenemos hoy es especialmente para eso. Pedí que se conversara, porque ya es bien incómoda la situación. No solo para Carmen Frei, sino que para la militancia DC", señaló Cecilia Valdés, vicepresidenta.

Valdés sostuvo que hay movilizaciones en todas las regiones solicitando la salida del subsecretario Castillo, pero que "se nos viene cuesta arriba cuando un destacado militante trabaja en el gobierno".

"Lo que se ha conversado con otros vicepresidentes es pedirle (a Frei) que tome una definición y la comunique al partido, porque no solo es incómodo para su familia, sino que para su partido", agregó.

En esa línea, el también vicepresidente, Felipe Delpin, sugirió que "mientras él esté como embajador, podría pedir permiso a la mesa del partido y congelar su militancia o suspenderla".

En contraparte, el timonel DC, Fuad Chahin, enfatizó que "el tema nuestro es Castillo, no Frei", y en la misma línea, el jefe de bancada de los diputados DC, Matías Walker, llamó a "no confundir las cosas".